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維權網：中國大陸在押政治犯、良心犯1651人

中央社／ 台北1日電
維權網發表「中國大陸在押政治犯、良心犯月度報告」顯示，大陸目前涉及多族裔的政治犯和良心犯共1651人。示意圖／ingimage
維權網發表「中國大陸在押政治犯、良心犯月度報告」顯示，大陸目前涉及多族裔的政治犯和良心犯共1651人。示意圖／ingimage

維權網昨天發表「中國大陸在押政治犯、良心犯月度報告」顯示，中國目前涉及多族裔的政治犯和良心犯共1651人。

據表示，「中國大陸在押政治犯、良心犯月度報告」是維權網信息中心每月對中國當下發生的羈押未判、強迫失蹤和已經判刑的政治犯、良心犯案例予以匯總、統計而最終編輯和撰寫的最新動態報告。

報告涉及的1651人包括已遭中共關押長達22年的民運人士王炳章、去年11月在「間諜」罪名下被判刑7年的前黨媒主筆董郁玉以及「被精神病」的江西女子李宜雪。

維權網強調，一個國家政治犯和良心犯的境況是最重要人權指標之一。該報告透過定期統計和發布最新訊息揭示中國當下人權概況與良心犯、政治犯的處境，力求喚起國際社會對中國在押政治犯和良心犯的記憶，並予以持續不斷的關注和呼籲，直到他們獲得自由。

中共 人權

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