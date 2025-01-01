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陸中學招募教師全無師範生 博士當小學老師已是常態

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
博士畢業去中小學教書在中國大陸已經逐漸成為一種常態。圖為四川甘孜一所小學。（新華社）
博士畢業去中小學教書在中國大陸已經逐漸成為一種常態。圖為四川甘孜一所小學。（新華社）

近日，江蘇省蘇州中學公布其赴大學招聘2025年應屆高層次優秀畢業生錄用名單。名單顯示，蘇州中學錄用的13名畢業生中，有博士畢業生8人，碩士畢業生5人，無一人是師範專業畢業。專家表示，博士進入中小學教書已經是一種常態。

九派新聞報導，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，博士進入中小學教書並非新現象，甚至已經是一種常態。像是蘇州、杭州、深圳等地的中學以及各地的重點中學在招聘新教師時，都提出了碩士以上的學歷要求，入圍複試的基本上全是博士。

熊丙奇認為，學校招聘教師要求的學歷越來越高，是高等教育普及化帶來的必然變化，從學歷比例來看，現在的研究生就相當於上世紀90年代畢業的本專科生，「雖然碩士不能代表高素質，但隨著高等教育的普及化，學歷還是會作為學校選擇教師的一個標準。」

對於此次江蘇省蘇州中學招聘教師均為名校畢業而無一師範專業的情況，熊丙奇分析認為，這其中可能有兩方面原因。一是名校畢業生在筆試、面試環節的表現確實較普通師範專業學生更為優異。另一方面，學校招聘也確實存在名校傾向，「學校希望招到名校畢業生，把其作為教師隊伍建設的一個重要政績。」

但也有網友認為這是大陸就業市場普遍不佳，才會讓這些碩博士生湧到教學現場，進而擠壓到師範專業的求職機會。有網友指出，「碩博士不斷從加工流水線奔擁而出。瞬間淹沒為數不多的編制崗位」、「本質是學歷貶值和內卷加劇」、「中國的教育已經到了不值錢的地步了」、「這幾年就業環境差，這可能已經是他們能找到最好的工作了，比他們在科研院所工資高還輕鬆呢」。

小學 教師

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