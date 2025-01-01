無差別傷人陰影下 北京及外地跨年活動冷熱兩樣情

2024年進入倒數計時，在中國無差別傷人事件頻傳下，廣州、濟南、長沙等地宣布今晚「沒有組織大型群聚性活動」。北京市官方今晚則舉行大型跨年晚會，部分商圈及藝文區也有民眾自動聚集，不過都有大批員警駐守及巡邏。

跨年夜倒數計時一直是深受中國民眾、特別是年輕人喜愛的活動。但2014年跨年夜上海外灘發生踩踏事件，造成36死、49傷後，中國各地對跨年夜活動態度轉趨保守，往往派遣大批警力維持秩序，或減少甚至停辦活動。2020年疫情爆發後，中國許多城市停辦跨年活動，2023年跨年夜才有少數城市復辦。

相對於多地宣布不舉辦跨年活動，北京市今年顯得相對積極，早在上週就宣傳今晚在郊區首鋼園舉辦跨年活動。同時，北京還宣布今晚首度與天津市、河北省聯動舉行跨年晚會，吸引不少民眾前往，通往首鋼園的地鐵6號線入夜就頗為擁擠。

除了傳統舉辦跨年晚會的首鋼園，北京鬧區、近郊及遠郊今晚都有規模較小的跨年活動，也擁有一定程度的人氣。

位在北京市中心的知名商圈王府井大街，今晚湧入不少人潮，其中以年輕人居多。他們多半先進入商場閒逛或購物，再到商場外忙著拍照。此外，也有父母親帶著小朋友前往玩耍，更有兩群大媽當街跳起廣場舞，十分熱鬧。

不過，在無差別傷人事件頻傳的陰影下，王府井大街及街外通往天安門廣場的長安大街上，以及藍色港灣等地，都部署大量警力。在王府井大街，每隔不遠距離就能看到員警以2人一組巡邏，也能看到密集停放的警車。

今晚到王府井逛街的北京年輕人小青表示，這幾年因為疫情，加上經濟不好，大家「過得比較悶」，今年總算有地方可去，就和她的朋友出門湊湊熱鬧，放鬆一下。另一名年輕人Rick則說，聽說今年北京官方跨年是和天津、河北聯線舉辦，應該會比往年好玩；他逛完王府井後，就要去首鋼園倒數計時。

除了首鋼園及王府井大街，八達嶺長城、798藝文特區、古北水鎮、世貿天階、藍色港灣、環球影城等地，今晚也各自舉辦跨年夜及倒數計時活動。據北京市官方統計，全市今晚有近30場規模不等的跨年活動。

除了戶外活動，有不少北京年輕人選擇在室內的音樂餐廳及酒吧用餐及倒數計時。

相較於首都北京跨年夜活動，近一週來，包括廣東省廣州市、山東省濟南市、湖南省長沙市等一、二線城市，相繼宣布今晚「沒有組織大型群聚性活動」。其中，廣州市海珠區宣布，24日耶誕夜及今天跨年夜，轄區內人潮聚集的廣州塔、琶醍、太古倉等公共場所「沒有大型群眾性活動」。

長沙市城市管理局則宣布，為「確保安全」，今年市區內的五一商圈「不開展跨年倒計時活動」，並倡導人員不聚集、不售賣放飛氫氣球，禁止燃放煙火爆竹及天燈。