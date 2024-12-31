上海副市長華源發表新年賀詞 向台灣青年招手「歡迎赴滬生活就業」

前陣子剛赴台北參加完雙城論壇的上海市副市長華源31日發表「向台灣同胞致新年賀詞」指，上海秉持「兩岸一家親」理念，持續深化滬台各領域交流合作，今年依託各方優勢進一步完善滬台交流格局，推動更多兩岸民眾越越走越親，今年經上海口岸入境的台胞超50萬人次，其中首來族台胞近10萬人。他強調，歡迎更多台灣青年到上海旅遊參訪、學習生活、就業創業。

據上海市台辦新媒體中心微信「滬台通」，華源表示，2025年即將到來，謹代表上海市政府向廣大台胞及在滬台灣朋友，致以誠摯問候和新年祝福。上海秉持「兩岸一家親」理念，持續深化滬台各領域交流合作，服務台企發展壯大，增進台胞民生福祉，支持台胞台企更好融入上海。

華源表示，一年來，上海依託各方特色優勢進一步完善滬台大交流格局，推動更多兩岸民眾越走越親。今年，經上海口岸入境的台胞超50萬人次，其中首次赴陸的台胞近10萬人。全年舉辦多個品牌交流項目，同時，一些重要文化交流計畫如上海花燈連續10年參加「台北燈節」、《繁花》主演赴台北交流等也廣受歡迎。還有同濟大學、上海大學等6所大學的500多人次師生赴台灣多所大學交流。

華源指，上海與台北等城市交流合作持續深入。前不久，率團赴台北參加2024上海台北城市論壇。兩市圍繞著河流治理、人文城市等議題進行深入交流，雙方簽署智慧醫療、小貓熊保育兩項交流合作備忘錄，進一步夯實兩市交流機制，共同提升城市發展水準，更好實現互利共贏。

華源提到，上海這年積極落實台胞台企同等待遇政策，持續優化營商環境，為台企紮根大陸實現新發展提供更多機遇，推動兩岸企業共同壯大中華經濟。上海市府相關部門專門建立面向台企的線上政策庫，新增90條惠企政策入庫，推動政策精準直達。

他稱，越來越多台企來上海投資興業。目前累計核准在滬台企逾2萬家，現有上市台企15家、台資地區性總部33家、台資研發中心36家、高新技術台企263家、市級「專精特新」台企156家、市級「科技小巨人」台企40家，這些數據充分體現上海作為兩岸經濟融合重鎮的特色優勢。

展望2025年，華源說，上海將發揮滬台合作領域廣泛、交流密切的優勢，認真落實中央惠台政策措施，全面提升滬台交流水準，進一步深化滬台經貿往來，推動兩岸融合發展。他強調，「歡迎更多台胞特別是台灣青年到上海旅遊參訪、學習生活、就業創業，共享中國式現化化上海實踐的重大機遇，與上海這座城市共同成長、相互成就！」