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全校老師槓副校長！賣學位、幫考生作弊…投訴信箱裝3監視器
為人師表應注重教學，培養學子，然而中國大陸一名副校長經常巧立名目向校內師生額外收費，還販售學位、幫高考生作弊從中獲利，甚至在校內投訴信箱上安裝3個監視器，全校教師忍無可忍向上檢舉，要求官方嚴查。
根據《新浪財經》報導，四川一間中學全體教師向上舉報該校副校長，列舉多項腐敗行為，引發關注。
舉報信中指出，該副校長自己的論文造假，竊取其他老師的課題成果，大家都敢怒不敢言；還經常巧立名目亂收費，強制學生參加高價校外教學、購買課外教材、平板電腦、強迫全校教師購買西裝等等，上述收取費用都遠高於市價；還有明令老師們不准額外開課，卻私下要求自己教的班級留校補習，並強制收取補習費，家長多次向教育局舉報卻無果。
其中最惡劣的是，該副校長居然幫考生作弊，協調在高考時安排位置、傳遞答案，收費5萬人民幣（約新台幣22萬元）起跳，甚至販售學位，一個藝體生（報考藝術、體育專業的學生）學位要價3萬人民幣（約新台幣13萬元）。
信中最後強調，每次紀律委員訪校時，每個出入口都有明哨暗哨，校內的舉報箱上安裝了3個監視器，誰敢挺身發言？
據報，紀律委員會已成立聯合調查組展開調查，若發現存在違紀違法行為，將依規處理。
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