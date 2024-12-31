東吳大學大陸地區校友會 胡陳翊接任第五任會長

東吳大學大陸地區校友會日前在江蘇省蘇州市蘇州大學舉行會長交接典禮。由蘇州市台協吳中區台青會會長、牛仔風情度假村總經理胡陳翊接任第五任會長。

現年39歲的胡陳翊表示，希望在接下來任期內，能繼續發揮「在地優勢」，在上一任會長林元達過去四年建立的堅實基礎之上，做好「服務母校、服務校友、回饋社會」的工作。

胡陳翊原就讀於東吳大學日文系，因父親到蘇州創業，於2006年到蘇州，轉入蘇州大學就讀，畢業後工作生活都在蘇州，2021年成為渡假村的負責人。

東吳大學於1900年在蘇州創辦，是最早以現代大學學科體系辦學的大學。中共建政後，東吳大學幾經更迭，最終於1982年定名為「蘇州大學」。在台灣，由東吳大學在台校友籌畫的東吳大學，於上世紀50年代成立，成為台灣第一所私立大學。