年末聚餐狂敬酒…男詭異姿勢醉倒「躺到散場」同事發現已身亡

歲末將至，各大公司也紛紛舉辦尾牙、年末聚餐等活動。中國大陸一名男子在年會聚餐時飲酒身亡，現場同事居然都沒發現，直到活動結束才發現異樣，然而為時已晚。

根據《新浪財經》報導，今年初一名男子特地從出差地趕回上海，參加公司年會，趕到現場時宴會已進行到一半，男子加入後開始四處敬酒。

男子喝酒後從椅子上滑落摔倒，向同事表示自己要休息一下，以怪異的姿勢躺在地上，此時男子整張臉到耳朵都是紅的，手掌也泛紅，同事抱著玩鬧心態錄下這一幕後，就沒有再關注男子。

直到年會結束，同事發現叫不醒男子，趕緊送醫仍回天乏術。

男子家屬認為，他當時的狀況明顯異常，公司卻沒注意，耽誤送醫搶救時機，憤而提告求償。公司則表示宴席間沒有任何勸酒行為，而男子應清楚自己的身體狀況與酒量，公司已盡到足夠的安全保障和注意義務。

近日法院審理此案件，指出男子當時出差趕回身體疲憊，身為一個行為能力人應清楚自身狀況，卻四處敬酒導致飲酒過量，男子本身承擔主要責任；而公司在男子大量飲酒時未及時勸阻，在他醉倒後也未盡到照顧和救助義務，公司應承擔相應賠償責任。經協調後，雙方達成賠償共識已和解。

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