快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

年末聚餐狂敬酒…男詭異姿勢醉倒「躺到散場」同事發現已身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名男子聚餐時飲酒過量身亡。示意圖／ingimage
中國大陸一名男子聚餐時飲酒過量身亡。示意圖／ingimage

歲末將至，各大公司也紛紛舉辦尾牙、年末聚餐等活動。中國大陸一名男子在年會聚餐時飲酒身亡，現場同事居然都沒發現，直到活動結束才發現異樣，然而為時已晚。

根據《新浪財經》報導，今年初一名男子特地從出差地趕回上海，參加公司年會，趕到現場時宴會已進行到一半，男子加入後開始四處敬酒。

男子喝酒後從椅子上滑落摔倒，向同事表示自己要休息一下，以怪異的姿勢躺在地上，此時男子整張臉到耳朵都是紅的，手掌也泛紅，同事抱著玩鬧心態錄下這一幕後，就沒有再關注男子。

直到年會結束，同事發現叫不醒男子，趕緊送醫仍回天乏術。

男子家屬認為，他當時的狀況明顯異常，公司卻沒注意，耽誤送醫搶救時機，憤而提告求償。公司則表示宴席間沒有任何勸酒行為，而男子應清楚自己的身體狀況與酒量，公司已盡到足夠的安全保障和注意義務。

近日法院審理此案件，指出男子當時出差趕回身體疲憊，身為一個行為能力人應清楚自身狀況，卻四處敬酒導致飲酒過量，男子本身承擔主要責任；而公司在男子大量飲酒時未及時勸阻，在他醉倒後也未盡到照顧和救助義務，公司應承擔相應賠償責任。經協調後，雙方達成賠償共識已和解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尾牙 死亡 酒精

延伸閱讀

寮國旅遊歡慶畢業誤喝假酒 兩名澳洲青少女慘死他鄉

科學人／愛不愛喝酒看手就知道？研究：手指比例與飲酒量呈負相關

余祥銓看周董演唱會喝酒 醫揭台人「這症狀」全球居冠

21歲男網紅玩威士忌挑戰！為27K灌整瓶烈酒死亡 祖母爆悲慘身世

相關新聞

年末聚餐狂敬酒…男詭異姿勢醉倒「躺到散場」同事發現已身亡

歲末將至，各大公司也紛紛舉辦尾牙、年末聚餐等活動。中國大陸一名男子在年會聚餐時飲酒身亡，現場同事居然都沒發現，直到活動結束才發現異樣，然而為時已晚。

強化扶貧 大陸將制定低收入人口認定辦法

大陸官方透露，將在2025年制定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法，持續健全社會救助體系。外界認為是防止返貧...

東吳大學大陸地區校友會 胡陳翊接任第五任會長

東吳大學大陸地區校友會日前在江蘇省蘇州市蘇州大學舉行會長交接典禮。由蘇州市台協吳中區台青會會長、牛仔風情度假村總經理胡陳...

中國春運首日火車票31日開售 官方系統試點「搶票」

中國春運首日火車票於今天開始發售。今年購票最大變化是官方訂票系統，在部分路段可提前寫資料付款，官方系統將自動提交購票訂單...

中國起訴緬北詐騙家族 成員被明碼標價賣給集團

在緬北主導對中國民眾詐騙行徑的4大家族中，明家犯罪集團39名被告昨天被浙江省溫州市檢方提起公訴。偷渡到緬北從事詐騙的一名...

陸起訴緬北詐團39人 罪刑還涉殺人販毒

此前對大陸境內公民大肆實施電信網路詐騙的緬甸果敢「明氏家族」犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平等卅九人，昨天遭浙江省溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。