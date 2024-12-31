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中國起訴緬北詐騙家族 成員被明碼標價賣給集團

中央社／ 北京31日電

在緬北主導對中國民眾詐騙行徑的4大家族中，明家犯罪集團39名被告昨天被浙江省溫州市檢方提起公訴。偷渡到緬北從事詐騙的一名中國年輕人表示，他在「蛇頭」安排偷渡緬北後，才知道自己成為斂財工具，且被明碼標價出售給明家。

央視新聞報導，浙江省溫州市人民檢察院今天對緬北4大家族之一的明家犯罪集團主案39名被告，依法提起公訴。並指緬北果敢4大家族被鏟除後，中國國內電信詐騙類犯罪案大幅下降，讓懷著一夜暴富夢想前往緬北電詐園區者徹底夢碎。

根據報導，現年29歲、來自廣東的李姓年輕人，因為偶然在網路上看到有人「高薪招募」的訊息，於是和大多數夢想去緬北「淘金」的人一樣，在「蛇頭」以「背一趟走私手錶能賺幾十萬」的蠱惑及代購機票下，在2023年9月先飛往雲南昆明，再搭乘接應車輛前往中緬邊境後，跟著偷渡到緬北。

報導指出，李某偷渡到緬北後才知道，自己已經成為電詐園區的斂財工具，偷渡當天更被「明碼標價」人民幣30萬元（約新台幣135萬元）出售給明家，然後被帶往詐騙園區「臥虎山莊」，領到詐騙話術單及接受簡單培訓後，就開始從事電信網路詐騙。

李某指出，他每天上午9點「上班」，按照話術每天至少要打幾百通電話，且每天必須誘騙上鉤3個受害人，任務完成不了就會被毒打，如果反抗只會被打得更嚴重。有一次，他與一名同夥試圖翻牆逃跑，但很快就被荷槍實彈的看守民兵抓回來上手銬，且用鋼管、水管打他，導致肋骨斷裂，而和他一起逃跑的同夥聽說已被打死。

報導提到，明家在詐騙園區既掌控警察營，又擁有自己的民兵大隊，人數約達2000人，在雙方力量絕對懸殊下，一心想要擺脫牢籠的電詐人員，幾乎不可能有逃跑的機會。

溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強則表示，明家電詐集團之一的明珍珍曾說過，這些（參與詐騙者）「都是錢，一個人就值35萬、45萬，我們怎麼可能輕易地讓他逃跑，或者交給（中國）國內」。

根據報導，福建一名劉女士年僅20歲的兒子，偷渡前往緬北12天後便告失聯。為了尋找兒子，劉女士又被人騙了90多萬，主要來源是借款和貸款。但警方後來查出，她的兒子已經死在緬北。

偷渡 電信詐騙

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