新疆天山隧道貫通 車程大縮減

大陸新疆天山周圍的交通出現突破性進展，當地昨日貫通了「天山勝利隧道」，未來穿越天山所需要的時間，將從以往的三個小時縮短為廿分鐘左右，而未來高速公路通車後，自新疆首府烏魯木齊前往南疆大城庫爾勒，則將從七小時縮短為三小時。

綜合央視、天山網等消息，長達廿二點一三公里的「天山勝利隧道」昨完成貫通，這是烏魯木齊至尉犁高速公路重點工程，也是世界最長高速公路隧道。此前，通過既有的大陸二一六國道，自烏魯木齊翻越天山到南疆，需途經天山大峽谷、冰達坂、巴倫台等地，最高海拔四二○○公尺以上，耗時約三個小時，隧道貫通後僅需約廿分鐘。

負責該處施工的大陸國企總工程師毛錦波表示，隧道穿越十六個地質斷裂帶，隧道埋深和用以通風的豎井深度前所未見，其中二號豎井深達七○六公尺；工程還需適應高寒、高海拔、高地應力、高地震烈度和高環保等要求。據指出，工程在主隧道之外使用掘進機掘進開闢「中導洞」提前探明地質，才將原七十二個月的工期縮短二十個月。

新疆維吾爾自治區交通運輸廳黨委書記李學東說，天山勝利隧道貫通後，對推動絲綢之路經濟帶核心區建設，促進南北疆經濟發展具重要意義。而烏尉高速全線三一九點七公里，預計於明年建成，通車後烏魯木齊到庫爾勒所需時間從七小時左右縮短到三小時左右，該高速也是新疆「六橫六縱」中第三縱，即「阿勒泰—烏魯木齊—庫爾勒—若羌」的重要組成。