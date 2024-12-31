今年旅客數破30萬 陸郵輪魔都號出航跨年

愛達郵輪有限公司表示，「愛達．魔都號」郵輪的跨年航次29日已自上海啟航，這是「愛達．魔都號」自今年1月1日首航以來第84次停靠上海吳淞口母港，同時接待旅客數正式突破30萬。

新華社報導，跨年航次將歷時6天5晚，船上將舉辦四小時不間斷的繽紛派對，來自世界各地的演出團隊，將呈獻融匯東西文化的精彩演出。

賓客還可在甲板上共同迎接2025年的第一縷晨光，欣賞海上日出，開啟嶄新的一年。

跨年航次期間恰逢「愛達．魔都號」商業首航一周年紀念，賓客可聆聽融合中華傳統文化精髓的愛達東方跨年音樂會，傳統民樂與唐樂俑將在此精彩碰撞。

此外，愛達郵輪還將為賓客呈現跨年主題晚宴，更有來自全國各地的中華非遺美食，讓賓客於舌尖上感受傳統工藝的傳承，開啟文化與味蕾的雙重盛宴。