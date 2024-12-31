八縱之一 合湛高鐵廣西段開工

廣西合浦至廣東湛江高速鐵路（以下簡稱合湛高鐵）廣西段29日正式開工，項目設計最高時速350公里。

建成後北海至廣州僅需2小時，將推動廣西北部灣經濟區加快融入粵港澳大灣區。 中新社報導，合湛高鐵是「中長期鐵路網規劃」八縱八橫高速鐵路網中「八縱」之包（銀）海通道和沿海通道重要組成部分，西連邕北鐵路（南寧—北海），東接深圳至湛江鐵路，並通過聯絡線與在建的廣州至湛江高鐵互聯互通，是連接中國東西部地區的重要鐵路幹線。

合湛高鐵正線全長139.33公里，設計速度每小時350公里，項目總投資約287.52億元（人民幣，下同），其中廣西北海段長62.68公里、總投資約130.98億元，建設工期4年。項目建成後，北海到廣州僅需2小時，到湛江僅30多分鐘。