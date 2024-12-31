陸「讀者」雜誌登台15年 文藝界祝賀

《讀者》雜誌在台發行邁入第15年，過去14年，《讀者》雜誌每月一期，已在台灣出刊168期的讀本，這些內容集合兩岸三地知名作家的作品以及摘錄國外好文章，陶冶台灣無數讀者的心靈。

2010年8月，行政院新聞局核准《讀者》在台灣發行，許可字號為「局版台陸誌字第一號」，是第一個獲准在台發行的中國大陸期刊。該雜誌以繁體中文出版並調整內容，以適應台灣讀者的閱讀習慣與喜好。

1981年3月在大陸蘭州發行創刊號的「讀者」，得過中國大陸首屆期刊獎，月發行量曾高達8百萬份，在大陸、亞洲都是發行量第一。其讀者群多為50歲左右、曾經歷過文化大革命時期的中年人，這些人對於文化資訊有所渴求，因而成為固定讀者。

內容以人文為主體，主要區分為「文苑」、「人物」、「社會」、「人生」、「生活」、「文明」、「悅讀」、「點滴」、「藝術」九大類別，訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷，融合文化、知識與趣味，廣泛彙集世界各地華人名家作品。

《讀者》在台發行人吳治亞表示，《讀者》有如早年台灣的「講義」雜誌，內容能讓讀者心靈沉靜、感受文章的雋永情深，同時能讓台灣民眾了解大陸庶民文化生活；讓讀者獲得普遍多元的常識與知識，也能增進個人文學素養。

他說，有些學校老師就拿《讀者》當成國文課的輔助教材，過去就有訂閱的學生稱，長期閱讀無形中增加作文功力，而在升學獲得不錯成績，甚至因此錄取國外名校。《讀者》雜誌也間接促進兩岸文化交流，透過各類型文章，台灣民眾更加了解大陸的習俗與地方風情及中國各朝代的歷史與典故。

《讀者》邁入第15年，包括簡媜、王文華、張大春、宇文正等作家都題詞祝賀。簡媜題詞「把遠處的星光化為近處的燈光，照耀心靈。功在人心、澤披世間。」王文華題詞：「人生路，每個人都是作者、也是讀者，願我們繼續拜讀彼此的人生創作」。