上海市域機場線開通 浦東-虹橋40分鐘

上海市機場聯絡線於27日開通，大幅縮短浦東至虹橋機場的時間，單程只要40分鐘，票價為人民幣26元（約台幣117元），為轉機旅客帶來便利。

澎湃新聞報導，上海市域機場線列車設計速度為每小時160公里，把上海虹橋機場與浦東機場之間的運行時間縮短至約40分鐘，此前乘坐地鐵2號線需時1小時40分鐘。

票價部分，起步價為4元，最高票價為虹橋2號航站樓站到浦東1號2號航站樓站的26元。

至於營運時間，虹橋2號航站樓站和浦東1號2號航站樓站首班車發車時間均為早上6時，末班車發車時間為晚上10時，發車間距為15分鐘一班車。旅客持現金、第三方付費碼（如微信和支付寶）可以在自助售票機購買車票。

上海市域機場線目前共有7站，分別是虹橋2號航站樓、中春路、景洪路、三林南、康橋東、上海國際旅遊度假區、浦東1號2號航站樓。開通初期只有中春路站可站內轉乘至上海地鐵9號線，其他站點如虹橋2號航站樓站可出站轉乘2號線、10號線、17號線；景洪路站可出站轉乘15號線；浦東1號2號航站樓站可出站轉乘2號線和磁浮線。

市域機場線是上海軌道交通市域線網中首條新建線路。隨著市域機場線開啟初期運營，上海軌道交通全網絡運營里程增至896公里，運營線路共21條，車站517座，其中市域機場線1條，車站7座。