世界最長高速公路隧道 新疆天山勝利隧道全線貫通

世界最長高速公路隧道—天山勝利隧道，12月30日上午11時許全線貫通。天山勝利隧道所處地域地質條件極為複雜，其隧道單洞長22.13公里，刷新了世界高速公路隧道紀錄；隧道最大埋深近1,200米，豎井最大深度達到706米，是目前世界上最深的高速公路豎井。

據新華社報導，天山勝利隧道為烏魯木齊至尉犁高速公路（下稱烏尉高速）的「咽喉」工程。此隧道通車後，開車穿越阻隔新疆南北的天山峻嶺，現在僅需20分鐘左右。

新疆維吾爾自治區交通運輸廳表示，該隧道自2020年4月開工建設，歷時近五年，數千名工人相繼奮戰在天山腹地。這也是繼秦嶺終南山隧道之後，創下中國高速公路隧道建設的另一項壯舉。

全長300餘公里的烏尉高速預計在2025年底全線通車，屆時從烏魯木齊至庫爾勒駕車時間將從約七小時縮短至約三小時。

近年來，新疆交通基礎設施持續完善。截至目前，新疆公路總里程達22.79萬公里，其中高速公路7,757公里，所有地州市均邁入高速公路時代。

天山勝利隧道是烏尉高速公路的「咽喉」工程，單洞長達22.13公里，約為五座南京長江大橋的總和，是當今世界在建最長高速公路隧道。