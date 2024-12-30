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上海市域機場線通車 浦東—虹橋從2小時縮短至40分鐘

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市域機場線於27日開通後首個周末有不少旅客已前往搭乘。記者謝守真／攝影
上海市域機場線於27日開通後首個周末有不少旅客已前往搭乘。記者謝守真／攝影

到上海更方便了！搶在新年到來前，上海市域機場線於近日開通，大幅將浦東機場到虹橋機場搭車時間縮至單程僅40分鐘，票價為人民幣26元（約合新台幣117元）。有搭乘民眾稱，過去從虹橋到浦東要將近兩小時的時間，都要搭乘地鐵2號線，且身上大包小包都沒有地方可放，如今這條線開通整體都方便許多。

據《快科技》報導，上海軌道運輸市域線機場聯絡線工程（市域機場線）於27日首班車起開通初期營運。市域機場線連接虹橋2號航廈站至浦東1號2號航廈站，營運里程約59公里，途經上海三個行政區。隨該市域機場線開通後，上海軌道交通全網路營運里程將增加至896公里，營運路線共21條，車站517座。

在列車速度部分，該列車為160公里/小時，可實現上海虹橋國際機場與浦東國際機場間40分鐘通達，有效縮短兩大機場間的通勤時間。本報記者實地觀察發現，過去乘坐地鐵2號線從虹橋至浦東需費時約1小時40分鐘，如今僅需約40分鐘，大大降低旅客通勤時間，且每節車廂內設置兩個行李置物架，為有多個行李的旅客帶來便利。

至於票價，市域機場線起價為4元，票價每人公里基準費率0.45元，全程（虹橋機場-浦東機場）為26元。市域機場線初期營運路線常態營運時間為6時至22時39分，而發車時間間距則為15分鐘一班。記者於現場嘗試購買該市域機場線車票發現，在自助售票購票機，機器除可接受微信和支付寶（第三方支付碼、境外信用卡）外，機器也支援現金購票。

開通後首個周末有不少旅客和上海市民即搭乘，有旅客李小姐向記者說，這條線路開通後「蠻方便的很快速也不會塞車，且很便宜，我家這站（中春路站）過去只要24塊錢，以前坐車（計程車或滴滴）到浦東機場都要200塊錢左右，不塞車的話也要開一小時左右才會到」，「有時候去接家人的機搭地鐵要花兩小時左右」。

不過，李小姐也提到，這個線路對住在站點附近的人會覺得很棒，但若住市中心點的人不確定會不會願意特意坐車過來坐這個聯絡線，「其實（相較浦東機場）還是虹橋機場方便一點，因為有很多航班是大早上，可是首班車是6點，還是搭不到機場聯絡線」。

據悉，該地鐵線路共設車站7座，依序為虹橋2號航廈、中春路、景洪路、三林南、康橋東、上海國際旅遊度假區、浦東1號2號航廈，其中虹橋2號航廈、中春路站為地面，其餘均為地下站。而在開通初期，僅有中春路站可在站內轉乘至9號線，其他站如虹橋2號航廈需出站轉乘2號線、10號線、17號線；景洪路站需出站轉乘15號線；浦東1號2號航站樓站可出站轉乘2號線和磁浮線。

上海市域機場線（虹橋機-浦東機場）全程為人民幣26元，在虹橋2號航廈站自助售票購票機可見，除可使用微信和支付寶（第三方支付碼、境外信用卡）支付外，機器也支援現金購票，可以替無線上支付的境外旅客省去不便。記者謝守真／攝影
上海市域機場線（虹橋機-浦東機場）全程為人民幣26元，在虹橋2號航廈站自助售票購票機可見，除可使用微信和支付寶（第三方支付碼、境外信用卡）支付外，機器也支援現金購票，可以替無線上支付的境外旅客省去不便。記者謝守真／攝影
上海市域機場線於27日開通，連結浦東機場和虹橋機場，將兩地車程縮短至40分鐘。記者謝守真／攝影
上海市域機場線於27日開通，連結浦東機場和虹橋機場，將兩地車程縮短至40分鐘。記者謝守真／攝影
上海軌道運輸市域線機場聯絡線工程（市域機場線）於27日首班車起開通初期營運，每節車廂內設置兩個行李置物架，為有多個行李的旅客帶來便利。記者謝守真／攝影
上海軌道運輸市域線機場聯絡線工程（市域機場線）於27日首班車起開通初期營運，每節車廂內設置兩個行李置物架，為有多個行李的旅客帶來便利。記者謝守真／攝影

浦東機場

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