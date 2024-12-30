上海市域機場線通車 浦東—虹橋從2小時縮短至40分鐘

到上海更方便了！搶在新年到來前，上海市域機場線於近日開通，大幅將浦東機場到虹橋機場搭車時間縮至單程僅40分鐘，票價為人民幣26元（約合新台幣117元）。有搭乘民眾稱，過去從虹橋到浦東要將近兩小時的時間，都要搭乘地鐵2號線，且身上大包小包都沒有地方可放，如今這條線開通整體都方便許多。

據《快科技》報導，上海軌道運輸市域線機場聯絡線工程（市域機場線）於27日首班車起開通初期營運。市域機場線連接虹橋2號航廈站至浦東1號2號航廈站，營運里程約59公里，途經上海三個行政區。隨該市域機場線開通後，上海軌道交通全網路營運里程將增加至896公里，營運路線共21條，車站517座。

在列車速度部分，該列車為160公里/小時，可實現上海虹橋國際機場與浦東國際機場間40分鐘通達，有效縮短兩大機場間的通勤時間。本報記者實地觀察發現，過去乘坐地鐵2號線從虹橋至浦東需費時約1小時40分鐘，如今僅需約40分鐘，大大降低旅客通勤時間，且每節車廂內設置兩個行李置物架，為有多個行李的旅客帶來便利。

至於票價，市域機場線起價為4元，票價每人公里基準費率0.45元，全程（虹橋機場-浦東機場）為26元。市域機場線初期營運路線常態營運時間為6時至22時39分，而發車時間間距則為15分鐘一班。記者於現場嘗試購買該市域機場線車票發現，在自助售票購票機，機器除可接受微信和支付寶（第三方支付碼、境外信用卡）外，機器也支援現金購票。

開通後首個周末有不少旅客和上海市民即搭乘，有旅客李小姐向記者說，這條線路開通後「蠻方便的很快速也不會塞車，且很便宜，我家這站（中春路站）過去只要24塊錢，以前坐車（計程車或滴滴）到浦東機場都要200塊錢左右，不塞車的話也要開一小時左右才會到」，「有時候去接家人的機搭地鐵要花兩小時左右」。

不過，李小姐也提到，這個線路對住在站點附近的人會覺得很棒，但若住市中心點的人不確定會不會願意特意坐車過來坐這個聯絡線，「其實（相較浦東機場）還是虹橋機場方便一點，因為有很多航班是大早上，可是首班車是6點，還是搭不到機場聯絡線」。