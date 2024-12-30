快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

涉電信詐騙殺人販毒 緬北明氏家族等39人遭起訴

中央社／ 台北30日電

浙江溫州檢察院今天以涉嫌殺人、電信詐騙、開賭及販毒等重罪對盤踞緬北的緬甸明氏犯罪集團成員及相關犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭等39名被告提起公訴。

綜合官方新華社等陸媒的報導，39名被告涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、開設賭場、販賣毒品及組織賣淫等。

緬北地區電信詐騙犯罪集團猖獗，在中國民眾陸續傳出受害後，溫州公安機關去年11月公開懸賞通緝盤踞緬北果敢的明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等明氏犯罪集團成員，同月在緬甸各方配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人落網並移交中方，明學昌則在緬方追捕期間自殺身亡。

溫州市檢察院今年5月對明國平等人作出批准逮捕決定，並於9月將明氏犯罪集團主要成員移送溫州市檢察院。

據溫州檢察機關，明氏犯罪集團利用家族在緬北果敢地區的影響力發展並藉由武裝力量在果敢老街等地設立多個「產業園區」，招攬、吸引「金主」入駐園區，為各園區「金主」犯罪集團的犯罪活動提供武裝庇護。

據指出，明氏犯罪集團指揮武裝力量庇護電信詐騙犯罪集團進行跨境電信詐騙，詐騙數額高達人民幣（下同）數十億元；夥同電詐犯罪集團故意殺人、故意傷害、非法拘禁，造成多名中國公民死亡。

此外，明氏犯罪集團並武裝庇護賭博犯罪集團開設賭場，供中國境內公民網路賭博及組織中國公民出境賭博，賭資達數十億元；武裝庇護他人組織中國婦女出境賣淫，向包括中國公民在內的人員販賣毒品。

報導提到，這次被起訴的39名被告並非該案全部犯罪嫌疑人，明氏犯罪集團及關聯犯罪集團成員眾多、高達數千人，其中明氏犯罪集團及關聯犯罪集團首要分子、部分重要成員、造成中國公民死亡的主要責任人共39人作為主案由溫州市檢察院辦理，其他數千名犯罪嫌疑人在溫州市各基層檢察院及中國多地檢察機關辦理。

延伸閱讀

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

影／動漫電玩角色全成毒品外包裝 警抓台中販毒「小蜜蜂」

戲劇性垮台！反抗軍揭阿塞德政權暗中販毒 一窺敘利亞陰暗角落

南韓緊急戒嚴 陸使館提醒在韓中國公民強化安全意識

相關新聞

中國CR450時速400公里 全球最快高鐵 京到滬僅2.5小時

中國國產高鐵列車CR450樣車29日在北京正式亮相，未來投入營運後，時速可達400公里，號稱全球最快高鐵列車，預計明年開...

BBC：這1年屢現無差別襲擊 揭中國民怨深

今年較早時候，中國又一次大規模謀殺事件發生後，一名網友寫道：「中國人民太苦了…效仿這種攻擊（的行為）只會愈來愈多」。另一...

香港馬鞍山風鈴木粉紅花海 港人讚似日本花林

香港馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海。不少市民29日前往打卡，有攝影愛好者讚「雖然香港沒櫻花，但有這...

深海考古船「探索三號」來了 能雙向破冰 闖極區沒問題

中國深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」日前在廣州南沙交付，途經海南島東部海域進行聲學設備及載人潛水器布放回收系...

港人外遊可能帶病毒入境 元月料進入流感高峰

香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。專家預計，1月香港進入流感高峰期，倘主流病...

世界最長高速公路隧道／天山勝利隧道貫通 穿越只20分鐘

經過52個月的艱苦建設，中國加快建設交通強國的重大標誌性工程之一、聯通新疆南北的烏魯木齊至尉犁高速公路控制性工程天山勝利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。