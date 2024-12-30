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河北邯鄲初中生殺人案 2被告判無刑徒刑及12年

中央社／ 台北30日電
遇害的邯鄲初中生王子耀的學生卡。（取材自湖北經視）
遇害的邯鄲初中生王子耀的學生卡。（取材自湖北經視）

河北邯鄲今年稍早發生初生中殺人案，3名未滿14歲的學生涉嫌殺害同學後埋屍，事件震驚中國。邯鄲市中級人民法院今天一審公開宣判，3名被告中2人分別判處無期徒刑及有期徒刑12年，另一人不予刑事處罰。

官方新華社等陸媒今天披露了邯鄲市中級人民法院一審判決結果。

邯鄲市今年3月上旬發生3名初中生涉嫌殺害同學後埋屍案件。13歲的受害人王子耀被殺後，被埋在蔬菜大棚，面部被硬物打至面目全非。

央視新聞當時引述河北邯鄲肥鄉區警方表示，經過連日偵查，初步認定這是有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行挖掘，案發前的3月9日挖過一次，案發當天又在現場挖了一次。涉嫌的3名少年有人殺人後無異樣，回家後仍玩遊戲，有人翌日繼續如常上學。

由於被害人王子耀及3名犯罪嫌疑人皆未滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」，本案因此引發中國輿論重視，主要探討面向包括未成年人刑責及農村「留守兒童」心理問題。

據中國刑法，未成年人不適用死刑，但已滿12歲、不滿14歲，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任，最高可被判處無期徒刑。

殺人案 無期徒刑

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