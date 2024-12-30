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春運即將開始 大陸鐵路購票今起試點新系統

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2中國大陸2025年春運將於1月14日正式啟動，預計返鄉過年的民眾12月31日起得開始搶票。（中新社）
2中國大陸2025年春運將於1月14日正式啟動，預計返鄉過年的民眾12月31日起得開始搶票。（中新社）

中國大陸2025年春運將於1月14日正式啟動，按車票提前15天開始發售規則，春運首日車票將於明天開賣。大陸鐵路購票系統「12306」30日宣布開設「購票信息預填優化試點」專區，在北京等站試點在購票信息預填的基礎上，推出「系統自動提交購票訂單」功能，旅客可預填購票信息並預支付票款，鐵路12306將根據旅客設定自動提交訂單，使購票更加便捷。

據中新網報導，12306科創中心相關負責人稱， 2024年12月30日至2025年2月8日間，鐵路部門在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站始發終到列車的長途區段車票發售中，試點推出「系統自動提交購票訂單」功能。

即日起，鐵路12306用戶可通過新開設的「購票信息預填優化試點」專區，預填乘車日期為春運期間（2025年1月14日至2月22日）任意一天的購票訂單，每個訂單可選擇「1個乘車日期+最多60個車次」的組合，每名用戶最多可同時保有6個待提交的購票訂單，每個訂單的乘車人最多不超過9人。

開車前第16天，鐵路12306將發送通知，提示用戶調整意向車次的優先級、確認訂票信息，並選擇是否預支付票款，預支付金額按照訂單中最高執行票價繳納。開車前第15天車票起售時，鐵路12306將按照用戶設置的優先級，依次為已預支付的用戶自動提交購票訂單，與採用其他方式的購票請求按照訂單提交時間先後順序一同進入購票隊列。

購票成功後，預支付金額高於實際票款的將自動退還差價，購票不成功則全額退款，不收取任何額外費用；如未進行預支付，用戶可按現有流程，在車票起售時手動提交訂單。

該負責人指出，「購票信息預填優化試點」專區上線後，用戶預填購票信息的時間範圍更廣，系統自動提交購票訂單使得用戶無需時刻關注車票起售時間，有效提升購票體驗，同時有利於鐵路部門收集旅客出行需求，為增加運力投放提供參考。下一步，鐵路部門將密切關注新功能試點情況，聽取旅客朋友的意見建議，持續優化完善鐵路12306功能。

北京 春運

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