中國短跑名將蘇炳添 明年大陸全運會後退役

大陸短跑名將蘇炳添將於明年大陸全國運動會（簡稱「全運會」）後退役。據新華社報導，亞洲男子100公尺紀錄保持者蘇炳添於12月29日受訪時透露上述消息。

報導稱，蘇炳添當天在參加廣州市越秀區小北路小學一場活動後接受採訪時說：「特別希望能夠為我的家鄉、為粵港澳大灣區貢獻自己的一份力量，將全運會作為自己體育生涯的一個句號」。

第十五屆大陸全國運動會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行。出生於廣東中山的蘇炳添表示，他將為在自家門口出戰而努力。

他說：「今年退出奧運會後其實想過放棄，但後來覺得全運會在自家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上，所以付出了很大的努力。」

蘇炳添透露，他目前的身體狀況良好，已可以進行中等強度的訓練。如果他的成績能夠給予廣東隊幫助，他肯定很願意出現在賽場上。

另據中新網報導，蘇炳添今年7月，在回應沒能參加巴黎奧運時說，他已經盡力了，但不想就此退役，想再努力一次，希望身體能有一個好的轉變，「沒到最後一刻，我不想放棄跑道」。

34歲的蘇炳添今年7月4日在央視新聞中，為即將出征巴黎奧運的中國接力隊隊友獻上祝福。由於身體原因導致其訓練不系統，蘇炳添連續兩個賽季都無法持續高強度的訓練和比賽，因此缺席2024年巴黎奧運。

在2021年東京奧運會上，蘇炳添以9秒83的成績打破亞洲紀錄，並闖入男子100公尺決賽，成為首位闖入奧運男子百公尺決賽的中國選手。