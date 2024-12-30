兩岸微流行／陸公路充電網 拚明年完成

隨新能源汽車保有量提升，推動綠色出行成為大陸政府的重點任務。大陸交通運輸部近日宣布，力爭在二○二五年底，基本實現公路沿線充電基礎設施網絡。

大陸交通運輸部副部長李揚日前出席國新辦記者會指出，截至今年十一月底，大陸高速公路服務區累計建成充電樁三點三萬個，已建充電停車位四點九萬個，比前年分別增加了一點二萬、一點七萬個。目前大陸六千多個高速公路服務區中，已有超過五千八百個服務區安裝了充電樁，覆蓋率達到九成七。

今年十一，大陸新能源車出行占比已達到百分之十五點九，預計馬上到來的春運會更高，解決充電問題成為當務之急。李揚指出，大陸力爭在二○二五年底基本實現「固定充電設施為主體、移動應急充電設備為補充、重點節點全覆蓋、群眾出行有保障」的公路沿線充電基礎設施網絡，讓開新能源車、電動車的出行人員更加放心。

據統計，截至今年六月，大陸新能源車保有量已達二四七二萬輛‌，占汽車總量的百分之七點一八。其中，純電動汽車保有量一八一三點四萬輛，占新能源汽車總量的百分之七三點三五。兩者均保持快速成長。

大陸也正加快公共交通電氣化，目前大陸全國城市公共汽電車線路近八萬條，線路長度超過一七○萬公里，新能源公車數量五五點四萬輛，占比達八成一。大陸交通運輸部稱，大陸已有九十七城市達到綠色出行創建目標，綠色出行比例達到七成以上。