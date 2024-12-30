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觀察站／陸背債蓋高鐵 另類「產能過剩」

聯合報／ 本報記者賴錦宏羅印冲

大陸發布全球最快高鐵列車CR450，營運速度可達四百公里，又一個世界第一。可是放在當前大陸經濟疲弱、民眾消費降級的背景下，大陸高鐵其實已是債台高築、慘澹經營，這個第一所映照的，可謂是另一種產能過剩。

大陸高鐵總里程今年稍早已突破四點五萬公里，但這項規模巨大的公共工程正逐漸成為錢坑。

根據承運的大陸國鐵集團財報，二○二三年國鐵集團營收達一兆二四五四億元（人民幣，下同），淨利潤卅三億元，寫下國鐵集團獲利新高。然而，截至二○二三年底，國鐵集團總負債卻高達六點一四兆元。有分析指，國鐵集團六點一四兆元負債，即便貸款利息只有百分之二，一年光是利息負擔就超過一千兩百億元。國鐵集團去年獲利，連支付利息的零頭都不夠。

光鮮外表的高鐵列車和車站，已不再是拉動大陸經濟的保證。包括遼寧等多地大量出現「幽靈高鐵站」凸顯了這一困境。這些價格不菲的高鐵站從設計、規畫，到投資、建設，最終不得不閒置，說明了高鐵只能是承載兩個龐大人口城市間的便捷交通工具，不該淪為政府政績或形象工程。

由於營運效益低，大陸許多高鐵路線虧損嚴重，加上負債沉重，今年中已有包括京廣高鐵武漢至廣州段（武廣）等多條高鐵宣布漲價，且漲幅驚人。疫情後，大陸經濟復甦趨緩，年輕人就業困難，生活成本上升，高鐵漲價必然成為民眾生活的高額負擔。

投資、消費和出口（外貿）過去是拉動大陸經濟的三駕馬車，如今大陸內需消費疲軟，進出口表現也遜於預期，北京當局似乎只能靠（政府）投資來推動經濟，這種依循過去「基建狂魔」般的盲目擴張，美其名是拉動GDP，最後很可能是在經濟下行的螺旋中，老百姓根本沒錢搭高鐵，但高鐵的錢坑（負債）卻如滾雪球般越來越巨大，反過來壓垮了其他經濟民生建設的資源。

大陸官方日前高調宣揚已有十個省分「市市通高鐵」，但該問的是，一般老百姓真的會需要這麼多高鐵嗎？現在大陸許多產業出現產能過剩，對全球商品形成重大威脅。大陸高鐵又何嘗不是另一種產能過剩。

負債 高鐵

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