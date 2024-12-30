全球最快 陸新高鐵列車 時速400公里

大陸國產高鐵列車CR450樣車昨在北京正式亮相，未來投入營運後，時速可達四百公里，號稱全球最快高鐵列車，預計明年開始營運。未來北京到上海的車程可望從四個多小時，縮短至二點五小時。

大陸國鐵集團聲稱，CR450的運作速度、運轉能耗、車內噪音、煞車距離等主要指標領先國際。

具體包括該列車試驗速度時速四五○公里，營運速度時速四百公里，投入商業營運後可進一步壓縮時空距離；煞車距離更短、運轉穩定性更優；整車運轉阻力降低百分之廿二，減重百分之十；車內噪音降低二分貝，客室服務空間增加百分之四。並稱，行車與控制、司機智慧互動、安全監控、旅客智慧服務等領域均升級。

就研發歷程，大陸國鐵集團指，二○一八年起在時速四百公里商業營運技術「無人區」進行探索；二○二一年正式實施「CR450科技創新工程」，開始時速四百公里CR450列車研發和高鐵基礎設施成套技術研究。二○二二年發布CR450整體技術條件，進行參數試驗和模擬計算。二○二二年至二○二三年，分別在彌蒙、福廈高鐵展開CR450新技術部件換裝試驗，並在二○二四年正式啟動樣車生產。

中共黨報人民日報稱，CR450高鐵列車樣車亮相，標誌著CR450科技創新工程取得重大突破，將極大提升大陸鐵路科技創新水準與科技自立自強能力，進一步鞏固大陸高鐵技術領先優勢。

香港南華早報指出，CR450預計明年開始營運，屆時將成為全球最快的商業列車。一些鐵道迷猜測，該列車可能被投入京滬線運行，也有人分析，滬渝蓉沿江高鐵是CR450最有可能首先「上架」的線路。滬渝蓉沿江高鐵是大陸最長高鐵路線之一，總長約兩千一百公里，其中成渝中線高鐵預留部分時速四百公里的加速空間。

綜合陸媒報導，大陸高鐵營運里程目前已超過四點五萬公里，大幅領先各國。然而，今年大陸五一連假後不久，國鐵集團就公告，六月十五日起，包含京廣高鐵武漢至廣州段（武廣）等四段高鐵票將漲價，二等座平均漲幅達百分之廿左右，商務座最高漲幅甚至接近百分之四十，創下大陸高鐵史上漲價幅度最大的一次。

大陸高鐵票漲價，引來網上一片罵聲，北京交通大學經濟管理學院副院長李紅昌當時向上海第一財經分析，高鐵調價的因素，包括旺盛的市場需求、受限的鐵路運輸能力、吃緊的關鍵幹線運輸能力與大陸鐵路的「債務型發展模式」下沉重的還本付息壓力等。