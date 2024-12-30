3高速路開通 助粵西發展

廣東湛江三個交通項目28日開通，包括湛江機場高速公路全線、烏石港高速公路，以及蘭海高速渝湛路段龍頭沙港互通立交（交流道）。

中新社報導，湛江市交通在粵西地區處於核心和樞紐的重要地位。近年來，廣東推出綜合發展規劃支持粵西地區交通發展。

湛江機場高速主任吳俊強介紹，湛江機場高速項目全線開通後，實現了與湛江調順大橋的連通，從湛江市區前往湛江吳川國際機場可節省約20分鐘車程，對粵西綜合立體交通網絡的形成、加強湛江市主城區與機場及空港經濟區之間的快捷聯繫具有積極意義。

位於湛江的烏石港高速公路總長約22.3公里，開通之後進一步豐富了雷州半島西部的高速網絡，有助於破解湛江雷州烏石臨港及濱海開發交通瓶頸、加強雷州半島與海南自貿區互聯互通、助力廣東西翼沿海經濟帶的建設。

蘭海高速渝湛路段龍頭沙港互通立交作為湛江廉江市核電站的配套工程，為核電項目大型設備的運輸提供便利，有助於促進龍頭沙港口工業區及國家一級漁港建設、加速粵西區域協調發展。

據介紹，今年廣東計畫建成16項高速公路，截至目前深中通道、黃茅海跨海通道、湛江機場高速公路二期工程等已建成通車。隨著交通不斷完善，粵港澳大灣區內地城市與粵東西北的時空距離不斷拉近，大灣區也將進一步向外輻射，進而帶動廣東實現區域協調發展。