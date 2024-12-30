湖南3鐵路班列 年發運量齊上千列

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2024年末，中歐班列（長沙）、湘粵非鐵海聯運班列、懷化東協班列等湖南三條鐵路國際貿易通道迎來新突破。截至12月28日，三條通道年發運量齊上千列。其中，中歐班列（長沙）連續第4年保持千列規模，湘粵非鐵海聯運班列、懷化東協班列分別首次突破千列。

中新社報導，湖南省商務廳最新通報數據顯示，中歐班列（長沙）已發運1000列，8.4萬標箱，運輸貨值193億元（人民幣，下同）；湘粵非鐵海聯運株洲、衡陽、郴州三市聯動發運1076列，8.82萬標箱貨值147億元；懷化東協班列發運1006列，5.03萬標箱貨值58億元。 　這三條鐵路貿易通道對接絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路和西部陸海新通道，均已打造主流產品。

中歐班列（長沙）至白俄羅斯及俄羅斯方向俄線班列連續四年開行量大陸全國第一，其中，長沙─同江─俄羅斯出口班列占黑龍江同江口岸出口班列總數的75%；湘粵非鐵海聯運著力打造「湘粵非號」圖定班列，通過專列運輸從株洲直達廣州、深圳口岸，沿途不停站總用時20小時；懷化東協班列開行多地聯運，懷化─昆明─萬象聯運班列、懷化與南昌、宜昌三地聯運班列等運行穩定。

東協 白俄羅斯 黑龍江

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