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上海市域機場線開通 最貴只要117元 浦東到虹橋40分鐘解決

中央社／ 上海29日電
上海市域機場線連結浦東機場和虹橋機場，將兩地車程縮短至40分鐘。列車內部嶄新，設計上除了一般座位之外還多了行李置物架。中央社
上海市域機場線連結浦東機場和虹橋機場，將兩地車程縮短至40分鐘。列車內部嶄新，設計上除了一般座位之外還多了行李置物架。中央社

上海市域機場線於27日開通，大幅縮短浦東至虹橋機場的時間，單程只要40分鐘，票價為人民幣26元（約新台幣117元），為需要在兩機場轉機的旅客帶來便利。

根據澎湃新聞27日報導，上海市域機場線列車設計速度為每小時160公里，把上海虹橋機場與浦東機場之間的運行時間縮短至約40分鐘，此前乘坐地鐵2號線需1小時40分鐘。

票價部分，起步價為4元，最高票價為虹橋2號航站樓站到浦東1號2號航站樓站的26元。至於營運時間，虹橋2號航站樓站和浦東1號2號航站樓站首班車發車時間均為早上6時，末班車發車時間為晚上10時，發車間距為15分鐘一班車。

目前持現金、第三方付費碼（如微信和支付寶）可以在自助售票機購買車票。經記者實測，使用支付寶綁定境外信用卡可成功購票。

上海市域機場線目前共有7站，分別是虹橋2號航站樓、中春路、景洪路、三林南、康橋東、上海國際旅遊度假區、浦東1號2號航站樓。開通初期只有中春路站可站內轉乘至上海地鐵9號線，其他站點如虹橋2號航站樓站可出站轉乘2號線、10號線、17號線；景洪路站可出站轉乘15號線；浦東1號2號航站樓站可出站轉乘2號線和磁浮線。

上海 地鐵 浦東機場 票價

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