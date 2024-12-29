遭法警噴辣椒水 陸5律師怒控「生不如死」 幫人打官司得先為己維權

5名中國律師25日欲進入內蒙古一法院旁聽時，對法警禁止攜帶電腦、手機等質疑，結果竟遭法警噴辣椒水，有律師形容當下生不如死。這5名律師昨天發表聲明，要求依法查處法警行為。

內蒙古錫林浩特市法院25日公開開庭審理任博等人被控組織、領導傳銷案件（又稱學力星球案）。

這份聲明表示，當時5名律師排隊進入法庭，因出現法警強行要求律師過安檢通道且禁止攜帶背包、電腦、手機等一切物品，雙方產生了爭議，結果便出現「法警搶奪律師手機、噴射辣椒水導致律師受傷」的事件。

根據法律行業自媒體「法度law」，受害者之一的律師郭睿27日表示，被噴辣椒水的當下「可以說是生不如死」，後來比較好了，但後遺症及暴力後的創傷也在隨後兩天開始顯現，像是眼睛乾澀腫痛，甚至頭皮、脖子、手都會疼痛等。

她表示會堅決維權到底，身為天天都在幫別人維權的刑辯律師，如今自身權利遭到侵害，「如果不能維權到底，將來還怎麼幫別人？」

不過，這5名律師報警後，28日卻收到錫林浩特市公安局出具不予立案的通知，表示此案不屬於他們管轄。

郭睿、楊曉、王興未、李慶鐸、冷慧5名律師因此在28日發表4點聲明，首先表示在與法院工作人員溝通交涉的過程中，律師不存在任何阻撓、擾亂單位秩序的行為。

他們並指出，新的2019年版「司法警察安全檢查規則」並無不允許攜帶手機、電腦的規定。

他們說，法警搶奪律師手機、律師證並向律師噴射辣椒水致使律師眼睛受傷的行為，是明顯的暴力執法和故意傷害行為。

他們要求錫林浩特市法院領導公開向律師道歉、對相關責任法警依法查處、賠償5名律師因傷產生的醫療等費用。

此事在法界引發關注，認為法警使用辣椒水對付律師，損害了司法機關的公信力，也破壞法治精神。