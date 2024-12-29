旺角母女撿垃圾影片瘋傳！疑家貧撿垃圾變賣？網揪1細節另有解讀

母女在寒風中翻找垃圾桶拾物，所為何事？近日網上流傳1段以簡體字「旺角地鐵站撿垃圾的母女」為題的影片，片中1對儀容整潔的母女蹲在旺角街頭某垃圾桶旁，仔細翻找出膠樽、鋁罐等垃圾，並將之放進塑膠袋內。

有網友上傳影片到抖音平台時，煽情地表示「香港地鐵站撿垃圾的母女 生活不易」，隨即引來其他網友附和稱「心酸」，又呼籲向她們提供協助。但有人卻從出片中看出一些細節，推斷女子並非因家貧而去拾荒幫補家計，而是人母以身作則教女童環保意識，「你看人家穿的乾乾淨淨，人家只是教小朋友垃圾分類」、「環保人士，做環保的同時以身作則教育下一代，尊重」。

影片惹兩極看法：家貧vs環保

相關影片近日在抖音及Threads等社交平台上廣傳，影片上方出現簡體字標題「旺角地鐵站撿垃圾的母女」。有網友在抖音上傳該影片時就表示「香港地鐵站撿垃圾的母女 生活不易」；但另有網友認為母女只是在幫忙分類垃圾，將可回收垃圾取出拿去專門的回收箱，並非為賣錢而執垃圾。

分類處理膠樽、鋁罐

影片可見，事發地點應為港鐵旺角站對開的垃圾桶，1名女子蹲在垃圾桶旁，以手機電筒照明，仔細觀看桶內膠樽，地上另有數個不可回收的手搖飲品紙杯垃圾；而同行女童身穿保暖的厚羽絨服，則彎腰在旁幫忙將膠樽、鋁罐分類放在不同的大膠袋內。

母女收拾了3大袋膠樽、鋁罐等垃圾，當女子拿起其中1個手挽袋時，露出地上1片紙張垃圾，女童發現後還細心地蹲下拾起，惟現場地面相當骯髒。

該段影片經過剪輯，另一節影片則可見垃圾桶橙色外蓋被拿開，女童俯身將手伸向桶內。不過直至影片結尾，也未見到母女帶走那3袋分類好的垃圾。而影片可見，母女在整個過程中均未佩戴口罩及手套，即直接用手接觸垃拾，而且可能吸入塵埃及異味。

網友看細節猜是幫忙分類垃圾：尊重

有網友覺得母女處境可憐，在寒風中仍要落力拾執圾，猜想是把膠樽拾去賣，並表示「心酸」、「阿妹慘慘」、「其實不偷不搶又沒騙人，而且這麼冷還去撿垃圾，表示尊重」，亦有人指如見到有關情況，應幫忙找政府部門向母女提供協助。

不過，有更多網友認為片中母女並非拾荒，而是正在幫忙進行垃圾分類，將可回收垃圾分類出來，並從細節推敲母女並非因貧窮而這樣做，當中包括母女儀容整潔、有手機等，「你看人家穿的乾乾淨淨，人家只是教小朋友垃圾分類」、「只是把鋁罐膠樽分類，不是拾荒者」、「應是環保人士，做環保的同時以身作則教育下一代，尊重」，也有人表示「不可能是拾荒者，如果真的生活困難，是有社工跟進的，還可以申請綜緩」、「我看過一位輪椅大叔在垃圾桶邊，以為他在翻垃圾，看清楚了原來他在垃圾分類，然後再丟進環保垃圾桶」。

網友勸戴口罩及手套

不過也有網友留意到母女沒有佩戴口罩及手套，擔心衛生問題，「看他們衣著不像是窮得要這樣把垃圾拿去賣，有可能女人想教個小朋友環保，撿起所有塑膠瓶，但衛生問題就…」、「教小朋友環保是好事，不過撿垃圾時還是戴回口罩手套好一點」。

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文章授權轉載自《香港01》