快訊

南韓空難2名倖存者傷勢曝光...均無生命危險 1人疑失去事故當下記憶

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

一月香港進入流感高峰期！專家估計：爆發情況理應不差於去年

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。示意圖／ingimage
香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。示意圖／ingimage

香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。專家預計，一月香港進入流感高峰期，倘主流病毒株轉換，或延長流感高峰期。

香港衛生署在踏入本月下旬時說，新呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比、公立醫院流感相關入院率、普通科門診和私家醫生診所的流感樣病例等監測數據顯示，近四周香港本地季節性流感的活躍程度由低水平開始上升。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，衛生署數據顯示，香港兩周前的流感病毒檢測陽性百分比約為1.35%，高於對上一周的1.09%，隨著到大陸、台灣、日本及新加坡等地旅遊的港人陸續返港，可能會持續將流感病毒帶入境，幾周後陽性比率或進一步升至4.94%基線水平，意味下月有機會踏入流感高峰期。

許樹昌稱，目前沒有「水晶球」準確預測流感爆發多久，但今年香港整體多了5%人口接種流感疫苗，接種劑數達174.5萬，爆發情況理應不差於去年。主流病毒株一旦由甲型H1N1轉為H3N2，可能令爆發期接續出現，導致流感季節延長。由於2020年至今年三月，實施嚴格的防疫措施，流感病毒幾乎絕跡，市民沒有接觸流感病毒，自然沒有免疫反應；解除口罩令等措施後，就陸續出現不同類型的流感爆發。

他指出，香港十二歲及五十至六十四歲群組的流感疫苗接種率有所提高，但「一老一幼」，即六十五歲以上社區長者，以及半歲至二歲幼童接種率，仍分別只維持在約51%及16.4%，這有隱憂，比率仍未理想。今年上半年香港出現三十一宗兒童嚴重或死亡的流感個案，未成年人士若未打針，感染流感後出現併發症甚至死亡的風險，會較同齡的已接種人士高出三倍，其中二至五歲群組的風險更會高達6.4倍。

流感疫苗 流感病毒 香港

延伸閱讀

內地客赴港人數增 花費卻從5000元降至2000元

瑞幸咖啡看好香港 一口氣開設5間門店

香港維港煙火無人機匯演 丁財兩旺 旅客讚嘆

無人機煙火展與熊貓 香港跨年活動多

相關新聞

風向變了？陸網曾傳旅美貓熊遭虐「激反美情緒」 早前造謠網友被起訴

大陸四川都江堰市公安局近日發布警情通報指，有兩名大陸網友捏造、散布旅美貓熊「美香」、「添添」遭虐待等不實訊息，並通過直播...

一月香港進入流感高峰期！專家估計：爆發情況理應不差於去年

香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。專家預計，一月香港進入流感高峰期，倘主流病...

牛肉價探5年新低 中商務部立案查進口牛 消費者卻不挺

商務部27日宣布對進口牛肉進行保障措施立案調查，理由是，中國畜牧業協會等單位提出調查申請稱，國內外牛肉價差大，刺激牛肉進...

暌違4年 澳洲龍蝦運抵上海 首批還沒落地就賣光

暌違四年，來自澳洲的岩龍蝦，已於28日凌晨從南澳運抵上海浦東機場，標誌著中澳貿易全面重啟、中澳關係回暖。

富商夫又爆拖欠7億元 趙薇切割發聲明：早已離婚

中國女星趙薇28日無預警宣布離婚，她發出聲明切割富商老公黃有龍，原來兩人早已形同陌路。黃有龍日前爆出財務糾紛，被指拖欠一...

趙薇與黃有龍離婚 繼子傳獲贈3.7億 14歲女無份

藝人趙薇昨宣布與黃有龍已離婚多年的消息成為中國社群平台的熱門話題，部分自媒體發文稱，趙薇之所以現在發聲明，可能是為避免前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。