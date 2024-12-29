無人機煙火展與熊貓 香港跨年活動多

香港28日晚上有無人機煙火秀！由於中國送了2隻新熊貓「安安」與「可可」到香港海洋公園，讓香港共有6隻大熊貓，因此香港也配合舉辦許多活動，盼吸引觀光客前來觀賞。香港到新年在石板街、富運街與西洋菜南街都有賣漂亮的裝飾品，還有舉辦慶典、3D建築光雕秀等活動。

安可熊貓來香港

根據《美聯社》報導，香港因應「安安」與「可可」到來，28日晚間在維多利亞港舉行無人機煙火秀，只見天空中除了陣陣煙火，還有1千台無人機搋熊貓或躺或臥，還有開心玩耍等畫面，吸引許多遊客拍照。港邊還放置大量熊貓玩偶，氣氛相當溫馨。

許多民眾在活動開始前幾個小時就已經到附近卡位，希望能有最好的觀賞角度。有帶著兩個小孩的父親表示，如果有更多這類表演，可以讓更多觀光客來到香港。20多歲的年輕人則表示，無人機秀相當震撼，是不同科技與藝術結合的表演。香港近來因為「安安」與「可可」辦了不少活動。

到新年都有活動

「安安」與「可可」將會與其他4隻大熊貓一樣，在海洋公園生活。《商業資訊》提到，香港近幾周活動多元，除了迎接新熊貓外，新年也有很多活動，例如石板街、富運街等第是知名的年貨街，可以到當地購買特色年貨、春聯與紅包等年節用品。

另外在九龍與深水涉，則有知名的奇華餅家販賣笑口棗、油角與特色盆菜，象徵新年快樂、發財與團圓等。維多利亞公園區、蘇活區等地則會陸續換上新年裝扮，甚至設置3D建築光影秀，吸引民眾前往。

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