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大陸民眾感嘆「年關難過」 官方提前布局春節維穩工作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸官方各部門近日陸續推出春節的相關工作通知，要求關心困難群眾、堅決整治事故隱患及深入排查化解矛盾糾紛等。圖／取自新華社
大陸官方各部門近日陸續推出春節的相關工作通知，要求關心困難群眾、堅決整治事故隱患及深入排查化解矛盾糾紛等。圖／取自新華社

農曆年節將近，大陸官方各部門近日陸續推出春節的相關工作通知，要求關心困難群眾、堅決整治事故隱患及深入排查化解矛盾糾紛等。有評論者認為，官方增強相關服務，目的不是要協助社會上的困難戶，而是用關愛弱勢作包裝加強維穩。

大陸中共中央辦公廳、國務院辦公廳25日印發《關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知》，要求關心關愛困難群眾、強化市場保障供應、統籌做好春運工作、堅決整治事故隱患、切實抓好安全生產、深入排查化解矛盾糾紛，確保社會大局穩定等。

大陸民政部辦公廳也在28日印發《關於做好2025年元旦春節期間困難群眾兜底保障工作的通知》，要求充分發揮社會救助兜底保障作用，要全面加強低收入人口認定和動態監測、規範落實社會救助兜底保障政策及切實做好困難群眾走訪關愛工作等。通知也指出，鼓勵有條件的地方在元旦春節前夕提前發放救助金或增發一次性生活補貼。

對於大陸各政府部門接連發布的措施，自由亞洲電台引述大陸獨立評論人季風分析，官方的相關通知是針對現在大陸社會存在嚴重的矛盾問題，今年因為經濟不景氣，各階層都感嘆年關難過，而官方增強心理援助熱線服務等行動，目的不是要協助社會上的困難戶，而是用關愛弱勢作包裝加強維穩。

季風指出，現在街道辦事處、派出所機關基本上已經開始篩查排查心理疾病、收入銳減、離婚和獨居等族群，為的是不要讓這樣的人再產生報復社會的心理，引起「獻忠事件」，他指出「現在一切都是維穩，哪是真的在幫你」。

時事評論員王劍表示，官方提前維穩部署與早前珠海發生隨機撞人襲擊事件有關。王劍指出，官方自己也認為不滿的情緒非常的高漲，很有可能變成一個爆發性的不滿，「中共就算再強大的軍事力量，對付老百姓的人數是不夠的，中國有10幾億人口，如果大家不服從反抗的話，什麼統治都要崩潰的呀，共產黨承受得起嗎」

王劍表示，中國政府至今還是用維穩手段處理社會不滿，但這種在經濟好時有效的手法，不代表在經濟困難時同樣起到作用，加上分配不公等問題已深入每個人的生活，官方沒有針對痛處不能排解社會矛盾。

中共 元旦 春節

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