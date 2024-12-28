人生比電影還精彩！馬斯克母親成「大陸網紅」 代言、出書狂吸粉
特斯拉執行長馬斯克的母親梅耶，近年來經常以商品代言人的身分在中國亮相，讓她在中國的社交媒體上吸引了許多粉絲，成為中國網紅之一，甚至有中國網友以官方常用的「老朋友」一詞形容她。
英國衛報日前報導，梅耶．馬斯克（Maye Musk）是一名忙碌的女性，不僅是當今世界首富馬斯克（Elon Musk）的母親，還經常參加各種盛大活動，其中許多活動都在中國。
以今年12月為例，梅耶才在杭州參加一場晚宴，為武漢一家化妝品公司走紅毯，同時為她2021年出版的自傳「人生由我」（A Woman Makes A Plan，台版書名「女人的計畫」）中文版舉行簽書會。她當時說，這本書在中國已成為「暢銷書」。
根據報導，梅耶因此在中國大受歡迎。她表示，自己「幾乎每個月」都會前往中國，並明確地表達自己對中國的印象。其中，她10月間曾在社交媒體上，公開稱讚中國交通等基礎建設的先進，讓她留下深刻印象。11月，她曾發布多張特斯拉（Tesla）電動車在上海街頭行駛的照片，並配上微信上常見、代表喜愛的雙眼紅心表情。
報導指出，身為模特兒和營養師，梅耶這名76歲老人的職業生涯取得了成功，而她兒子馬斯克與中國展開的廣泛商業往來，更為她「打開通往一個新市場的大門」，中國的崇拜者張開雙臂歡迎她，而她的故事在中國越來越廣為人知，許多中國網友讚賞她的獨立性。
同時，梅耶在中國的形象，因為與一系列中國品牌的合而得到提升，商業代言更幫助她在中國社交媒體上吸引許多粉絲。從事消費趨勢分析的江雅玲（音譯）認為，梅耶的部分名氣歸功於她的兒子，同是也是「老年網紅」熱潮的一部分，特別是能「優雅地老去」的老年女性更廣受歡迎。
除了外表，像是曾被家暴的特定人生經歷，也讓梅耶在中國尤具吸引力。一名中國粉絲形容，梅耶從一名在家被虐待的家庭主婦成為名模，並成功培養出3個億萬富豪孩子，這故事比好萊塢電影還精彩。更有網友用中國官方稱呼外國長年親善人士的「老朋友」一詞，用來稱呼梅耶。
由於今年美國總統大選，馬斯克一路力挺川普（Donald Trump），加上特斯拉在上海設廠的巨大利益，使馬斯克被外界認為是中國對川普團隊下工夫的重點對象，連帶使衛報這篇報導得到眾多中國媒體轉載，部分媒體更蒐集資料添加不少內容。
川普11月初再度當選美國總統後不久，梅耶11月8日即在上海現身，出席一家中國寢具品牌的門市開幕，並為該品牌的床墊代言，曾吸引大批粉絲及媒體聚集及採訪。當時曾有中國網友戲稱，「兒子代言床舖（指川普），老媽代言床墊」。
在此之前，特斯拉上海廠2023年4月間計劃削減員工績效獎金，部分員工隨即透過網路翻牆，在馬斯克擁有的X平台陳情。而陳情對象除了馬斯克及特斯拉的官方帳號外，也包括梅耶的帳號。
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