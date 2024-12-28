BBC百大巾幗馮媛：中國維穩思路社會封閉阻女權發展

江西女子李宜雪舉報遭輔警猥褻後「被精神病」、徐州8孩媽被拴鍊等事件，曝露中國女權被侵害的問題。獲選2024年BBC百大傑出女性的中國女權活動人士馮媛向中央社表示，中國維穩的思路及目前社會大環境更加封閉，令女權發展更困難。

獲選2024年英國廣播公司（BBC）全球最具啟發性和影響力的百大女性之一的馮媛，是中國女權的長期倡導者。她1986年至2006年擔任人民日報及中國婦女報等記者期間，主要關注女性議題。

自1990年代中以來，她圍繞女性和媒體、愛滋病、領導力和青年賦權等議題發起各種非政府倡議。2014年她參與創立「北京為平婦女權益機構」，倡導法律改革，並設立中國唯一全年無休且提供中英語服務的針對性別暴力求助熱線。近年她一直支持中國的MeToo倖存者。

馮媛接受中央社視訊訪問時表示，以李宜雪事件為例，反映多年來中國女權發展有進步，但仍然存在不少問題。

李宜雪2022年間舉報當地輔警對她猥褻後，被強制送往精神病院近2個月，此後屢屢透過網路控訴維權。今年12月她再被警方通報精神障礙後遭強制送診。

馮媛表示，事件反映中國婦女對自身權利意識的提高，如反性騷擾等，但有時候官方是「處理提出問題的人」。對於中國不時發生性別暴力事件，如徐州8孩媽、唐山燒烤店女子被打事件等，她認為是更深層的結構性問題，就是責備受害者的觀念，而非處理問題的根源，這也是很多國家的普遍問題。

她說，「當然在中國特殊的國情下，更加是有這種維穩的思路，肯定首先把這些問題看成一個不穩定因素，首先用維穩這個心態和思維來處理。」

馮媛說，過去30年來中國女權發展起起伏伏，如1995年北京舉行聯合國第4次世界婦女大會，有逾百個國家代表參加，呼籲各國承諾保護婦女人權。非政府組織概念開始在中國傳播，婦女教育、健康及性暴力等議題，也開始在中國受到重視。

在2000年前後中國有數個大型婦女組織網絡成立。捍衛女性權利的活動越來越多，如穿著「染血的婚紗」的反家暴宣傳。

2015年「女權五姊妹」被捕。李婷婷等5人計劃在三八婦女節前舉行反對公車上性騷擾的活動，被警方以「尋釁滋事」罪拘捕，遭刑事拘留超過一個月，事件引起國際關注。

2015年中國通過反家庭暴力法，2016年3月開始實施。然而，2017年中國通過非政府組織境內活動管理辦法，阻礙民間組織與國際交流及合作。

馮媛說，在中國專門從事反家暴的組織一直非常少，而調查顯示，將反家暴列為主要工作之一的組織，從2018年的近80家，減至2022年只有近40家。不過，期間也有一些地方出現了反家暴的民間志工小組。

她說，中國官方對民間婦女組織抱著「很不支持、很不友善的態度」，如中國有反家庭暴力法，但卻不允許一些民間組織展開反家暴工作。

從事倡議女權工作多年，馮媛認為，現在中國社會大環境更加封閉，對倡議女權發展造成更大困難，「不光是官方，還包括民間一些厭惡女性、仇視女性的言論，也在網路上大行其道。還有一些人甚至抹黑女權活動人士，把她們給境外勢力連在一起等等。」

當年馮媛是其中一名呼籲制訂反家庭暴力法的領頭人。她說，這部法律實施了8年，令反家暴多了一種工具，但從理想的角度來說，效果遠遠不如人意，如迄今全國向遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力的危險者，發出的人身安全保護令只有近2萬張；警察對加害人發出告誡書不到10萬張。

她說，「我們仍可以看到很多案例，家暴的受害者仍然是求助無門。」

馮媛笑言，當初為何投入女權活動，背後沒有一個特別的故事，不過，自己也經歷過權利被侵害。

馮媛年輕時加入人民日報當記者，其後跟較她年長36歲的人民日報前副總編輯王若水結婚。因為王若水在之前一段婚姻已有子女，當時的一胎政策下，馮媛不被允許生育，而且計生人員會定期造訪，追問具體的避孕措施。

馮媛說，「當時我跟他們討論，我們這一對夫婦還沒有生，應該有權利（生孩子），我站在這個符合政策框架下跟他們爭論，當然人家是不管我這個邏輯。」當時她不想提供有關避孕措施的資料，但不提供也不行。

馮媛直言，「這個不只是女性權利受到影響，是人權受到影響。」雖然給她選擇她可能還是不會要孩子，但至少，她要有選擇的權利。