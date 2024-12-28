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3歲兒失蹤30年…母喝陌生人的水昏迷被拐3次、逃亡罹癌 終與兒重聚

香港01／ 撰文：許祺安
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

山東一名張姓女子30年前在返鄉探親途中，因喝下陌生人遞來的水而陷入昏迷，醒來時發現自己被拐賣到偏遠農村，3歲兒子亦下落不明。歷經多年被拐賣、逃亡與癌症折磨，張女仍堅持尋子，最終在志願者協助下於四川尋回失散30年的兒子，母子團圓的故事令網友潸然淚下。

《央視社會與法》報導，1994年春天，張女帶著3歲兒子返鄉探親，途中接受陌生人遞來的一瓶水後昏迷。醒來時，她已被拐賣至農村。張女試圖求饒，卻被買家告知「花了錢不可能放人」，且兒子亦未被帶來。此後她數次試圖逃脫，但又落入人口販子手中，最終被輾轉賣至一家舞廳。

1998年，舞廳遭取締後，張女歷經3次拐賣後終於被丈夫接回家，並展開漫長的尋子之路。她留下DNA資料，試圖尋找兒子，但多年來毫無音訊。回家後，張女還被鄉鄰質疑將兒子賣掉，背負巨大精神壓力，甚至在2013年罹患直腸癌，術後只能依靠外力排泄，卻始終未放棄尋子。

直至今年4月，張女在一場兒童認親活動中遇到志願者陳茜，陳茜協助將張女的失蹤資訊、家屬照片及生物樣本交給警方。最終，警方在四川找到張女失散多年的兒子曾姓男子。7月31日，54歲的張女與失蹤30年的兒子重逢，她動情表示，希望人口拐賣在這一代能被徹底終結。

此事件引發大陸網友熱議，不少人怒斥人口販子與買家，呼籲加重刑罰，「買賣的都該槍斃！」、「法律對拐賣婦女兒童的處罰太輕！」也有人為張女堅韌的精神感動，稱「這位母親真的好堅強，老天終於不負她。」

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文章授權轉載自《香港01》

人口拐賣 失蹤 母親 癌症

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