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香江風情／時近歲末 港戲院走向結業

聯合報／ 香港特派員李春

時間接近年底，香港老話說是要「收爐」，意思廚房收工，辛苦一年，好好休息，過完年以力再戰。但「結業」意思就不同了，那基本上算就此別過了。繼香港餐廳酒樓的結業潮後，這兩天議論的是戲院結業。

當中最受矚目的是港島北角的新光戲院，已排定在來年三月三日結業。它不僅因其是香港專演傳統戲曲的地道戲院，還因其號稱「香港粵劇界殿堂」。這個有五十年歷史的老戲院，其紅色沙發、大堂的傳統裝潢及奶黃色圓吊燈，體現了五、六十年代香港的獨特風情，是追尋懷舊的場所，與粵劇的古早藝術相得益彰。有消息說，新光戲院停業後將改建成教堂。

在新光戲院表演已有三十四年的香港粵劇名伶蓋鳴暉說，新光戲院就如同父母孕育自己成長，相信告別當日自己定會落淚。她對戲院十分熟悉，做夢都記得戲院每個角落，但明白天下無不散之筵席，會盡量享受餘下時間在新光戲院演出。

蓋鳴暉表示，即使香港政府再興建新的大會堂作粵劇表演，亦無法還原新光戲院獨特的懷舊感覺。

新光戲院關閉前，非牟利機構將聯同劇團在二月九日舉行慈善籌款晚會表演粵劇。有關粵劇劇目為「花田八喜」，由中國星火基金會聯同鳴芝聲劇團舉辦，邀請鳴芝聲劇團文武生蓋鳴暉和梁心怡主演。

香港人把電影院也稱做戲院，香港真正的戲院結業潮，就是電影院一個接一個結業。這兩天嘉禾V WALK戲院大閘已經關閉，外牆貼出暫停營業告示，嘉禾公司官網顯示其已暫停營業。

與新光戲院垂垂老矣不同，嘉禾V WALK戲院二○一九年才開業，院內設有五個電影廳，共可提供四百個座位，戲院採用全新設計概念，整體設計既時尚但又不失經典，這麼一間在香港比較潮流的戲院，也不知因何突然停業。

香港戲院結業，看來已經成潮，曲指算來，今年已有七間戲院結業，其中本月中停業的是鑽石山荷里活MCL戲院，在其之前結業的有啟德嘉禾、銅鑼灣總統、朗豪坊Cinema City。

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