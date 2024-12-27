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大陸「遠洋捕撈」污名化漁民？ 陸官媒籲停用此詞

中央社／ 北京27日電

中國大陸地方藉警察跨區抓捕民營企業主以創造收入，被形容為「遠洋捕撈」。官媒「農民日報」今天發文稱，真正的「遠洋捕撈」從業人員因這個不恰當比喻而被污名化，相關媒體和平台應馬上停止使用這種比喻。

農民日報是中國大陸中央級官媒，隸屬中國大陸農業農村部。

這篇題為「遠洋捕撈不為『違規異地趨利性執法』背鍋」的文章指出，「遠洋捕撈」是漁業行業的名詞，最近被一些媒體用作「違規異地趨利性執法」的代名詞，在網路上廣泛傳播。這種不恰當的比喻，正在網路傳播的過程中固化成「專有名詞」。

文章稱，「遠洋捕撈」一詞被「誤用」，起源於浙江省人民檢察院近期披露的「警察私自跨省帶走企業家並索取財物」的違規執法案件。此後，很多媒體在報導時皆使用這一名詞形容這種執法。但使用「遠洋捕撈」比喻「違規異地趨利性執法」，顯然是不恰當的。

文章還稱，將嚴重的違規執法行為簡單化地稱為「遠洋捕撈」，是一種「輕佻和不嚴肅的文風」，其中不乏戲謔之意，並不利於各界對這類違法違規行為危害性的認識。這種名詞「借用」，從語言心理上也暗含著對遠洋捕撈行業和從業人員的不尊重。

文章指出，從事遠洋漁業漁民，即便是航海和捕撈技術已經十分發達的今天，也要常年經受風吹日曬，忍受海上顛簸且單調的生活，他們值得我們的尊重和敬意，而不應當在一些媒體的不恰當比喻中「蒙受委屈」。

文章提到，如今在網路上搜索「遠洋捕撈」，看到的並不是「碧海波濤、魚蝦滿艙」，而是滿滿的「遠洋捕撈被痛批」、「斬斷遠洋捕撈式黑手」等話題。

文章認為，「違規異地趨利性執法」，是明令禁止且必須受到嚴肅懲處的行為。當外界在文字上將漁民合法捕撈與這類執法進行等同，長此以往，會對遠洋捕撈行業的形象帶來不良影響。

文章提到，遠洋捕撈對中國大陸的經濟發展具有重要意義，能提供大量的漁業資源、就業機會，是不少漁民的生計所在。且中國大陸遠洋漁業自1985年起步，近40年來取得了顯著發展成就。2023年，中國大陸擁有經批准的遠洋漁業企業170餘家、遠洋作業漁船2500餘艘，年獲量232萬噸，是「大陸人餐桌上優質蛋白的重要來源」。

文章強調，對一個小小比喻的「較真」絕不是小題大作。不恰當、不準確的文字引導，有可能傳遞出錯誤的訊息，進而影響並固化人們的思想觀念，必須謹之慎之。為避免「遠洋捕撈」業被污名化，相關媒體和平台應馬上停止使用這種比喻。

文章最後說，相關部門還應積極引導公眾，對中國大陸遠洋捕撈行業加深認識，切莫讓有利於國計民生的遠洋漁業，為「違規異地趨利性執法」的惡劣行為背鍋。

漁民 網路 遠洋漁業

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