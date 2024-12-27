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21歲女遭前任殘忍殺害…18歲妹妹也遇害 家屬心碎：不敢接受
近日網傳廣東中山有兩姐妹被其中一人的前男友上門殺害，兇手隨後也自殺，兩姐妹的姐姐及母親均在抖音發影片悼念。路媒《瀟湘晨報》26日（週四）報導，當地派出所證實疑犯確已自殺。
《瀟湘晨報》報導指，有疑似受害者母親在網上發聲，稱在12月3日，因自己的21歲二女兒要與男友分手，就遭男方下狠手殺害，其二女兒和18歲的三女兒都被男方殺害。
另一個疑似受害者姐姐也在網上發聲，稱二妹已經和男方和平分手，但男方臨時變卦至其家中將二妹和三妹殺害，兇手也自殺。
該貼文寫道：「12.3晚上我的兩個妹妹永遠的離開了我，被二妹的前男友殘忍的s （殺）害！男方一直沒有固定收入工作且對家庭對小孩都不負責，妹妹也已經和對方和平分手，結果男方臨時變卦殘忍的到我家s （殺）害我倆妹妹，自己也自s（殺），一個21歲一個18歲未來本該一片光明，時光卻把你們永遠定格在這個年紀！！」
疑似受害者姐姐還回覆網友稱，「那天我和媽媽都加班很晚，下班回家打開門直接崩潰了不敢接受。」
派出所證實疑犯已自殺
報導指，事發地點疑在中山火炬高技術產業開發區張家邊社區。張家邊派出所工作人員證實疑犯確已自殺，「我們調查進展已經反饋上去了」。中山火炬高技術產業開發區宣傳辦公室工作人員則表示，此案尚在調查中，還不太掌握詳情。
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文章授權轉載自《香港01》
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