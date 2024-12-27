議論中舉行 福建將辦統戰文化週

中國統戰議題在台灣延燒之際，根據中新網報導，福建統戰文化週將於29日舉行，這是福建首次舉辦統戰文化週活動，內容涉及台青創業、保生大帝文化節等活動。

據報導，福建統戰文化週29日將在福州中山紀念堂拉開帷幕。

報導形容，「福建是重要的統戰工作大省，八個民主黨派齊全，各民族融合，五大宗教俱全，民營經濟活躍，新的社會階層蓬勃發展，港澳台僑鄉親眾多」。

報導稱，統戰文化週將通過省、市、縣（區）、街道、社區五級聯辦，九市一區聯動，向機關幹部、統戰成員和社會大眾，展開統戰職能、作用、文化宣介，實現統戰工作各領域內容全覆蓋。

據福建省統戰部公眾號發文，除了29日上午在福州舉辦福建統戰文化週開幕式暨同心圓公園開園儀式，還將舉辦統戰理論研究會座談，在廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德、平潭綜合實驗區等地分會場舉辦各類活動，涉及台青就業創業分享、華僑交流、保生大帝文化節，探源南島語族歷史等。

統戰一詞近來在台灣掀起話題，起因於網紅八炯拍片揭露中共收買台灣網紅。除了網紅以外，陸委會在24日表示，國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念，中共所推動的宗教交流都是統戰工具。