快訊

恭喜！焦凡凡、婁峻碩結婚了 絕美婚紗照曝光

哭訴「沒做錯事」應曉薇1500萬交保 走出北院喊：我沒有貪汙！

192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙通過彈劾 南韓憲政史上首次

議論中舉行 福建將辦統戰文化週

中央社／ 台北27日電

中國統戰議題在台灣延燒之際，根據中新網報導，福建統戰文化週將於29日舉行，這是福建首次舉辦統戰文化週活動，內容涉及台青創業、保生大帝文化節等活動。

據報導，福建統戰文化週29日將在福州中山紀念堂拉開帷幕。

報導形容，「福建是重要的統戰工作大省，八個民主黨派齊全，各民族融合，五大宗教俱全，民營經濟活躍，新的社會階層蓬勃發展，港澳台僑鄉親眾多」。

報導稱，統戰文化週將通過省、市、縣（區）、街道、社區五級聯辦，九市一區聯動，向機關幹部、統戰成員和社會大眾，展開統戰職能、作用、文化宣介，實現統戰工作各領域內容全覆蓋。

據福建省統戰部公眾號發文，除了29日上午在福州舉辦福建統戰文化週開幕式暨同心圓公園開園儀式，還將舉辦統戰理論研究會座談，在廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德、平潭綜合實驗區等地分會場舉辦各類活動，涉及台青就業創業分享、華僑交流、保生大帝文化節，探源南島語族歷史等。

統戰一詞近來在台灣掀起話題，起因於網紅八炯拍片揭露中共收買台灣網紅。除了網紅以外，陸委會在24日表示，國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念，中共所推動的宗教交流都是統戰工具。

福建 統戰 網紅

延伸閱讀

一貫道信徒被捕 陸委會：中共才是宗教交流障礙

陸不釋放我一貫道信徒 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

新北耶誕電影字幕是簡體字 顏蔚慈批花公帑被統戰

一貫道事件將暫緩宗教交流？ 陸國台辦：民進黨政治操弄

相關新聞

陝西1小區燃氣閃爆 6層樓窗戶全被震碎 外牆炸出2窟窿

陜西一住戶又發生燃氣爆炸。26日早上7時左右，陜西寶雞市眉縣凱旋城小區某住戶發生爆炸，爆炸將整棟樓一至六樓的窗戶都不同程...

中版「芭比」？賣座電影「好東西」被指煽動性別對立

近期上映的中國電影中，愛情片「好東西」穩居票房冠軍，影片講述了許多覺醒的女人們和學習過性別議題的男人們所面臨的新問題，一...

人肉衝撞路邊車輛？說唱歌手「寶石老舅」酒後失態被行拘7天

中國知名說唱歌手「寶石老舅」（寶石Gem）傳於12月3日因醉酒打架被拘留，引發各界關注，還上了熱搜。 「寶石老舅」27日...

「第一天路」滬蘇湖高鐵開通 上海虹橋至湖州最快55分鐘

長三角能「橫著走」了。被稱為「江浙滬第一天路」的滬蘇湖高鐵昨開通營運，這是高鐵網中首條橫貫江浙滬的通道，串起經濟第一城上...

上班誤觸輻射源！陸男工作僅6天「未受培訓」雙手腐爛需截肢

今年4月，中國大陸一名24歲男子在山東一家公司從事「金屬探傷」工作，豈料上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛，其中右手的情況更嚴重。

海棠耽美作家抓捕案：多位中國作者遭重判，與警方「遠洋捕撈」的執法醜聞

中國近期有多達50位網路作家遭跨省逮捕、判刑數年，只因她們在台灣網路平台「海棠文學城」寫作的耽美文學受歡迎，判刑最重者高達5年。這個量刑甚至高於部份中國刑法規定的強姦罪，引起輿論爭議。中國公安近年「遠洋捕撈」的異地執法醜聞層出不窮，如今將手伸向伺服器設於台灣的平台、打壓女性作者與同性戀文化，凸顯出中國在經濟下行危機當中，「逐利性執法」的嚴重隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。