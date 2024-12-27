上班誤觸輻射源！陸男工作僅6天「未受培訓」雙手腐爛需截肢

今年4月，中國大陸一名24歲男子在山東一家公司從事「金屬探傷」工作，豈料上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛，其中右手的情況更嚴重。近日該男子稱，自己即將面臨截肢，手術將在明年1月進行。

綜合陸媒《九派新聞》等報導，24歲的陳姓男子今年4月到山東高密一家外判公司工作，從事金屬探傷工作。工作內容是用專業儀器伽馬射線探傷機檢測焊接過的金屬器件是否完好，是否有損傷。在工作前陳男沒有與老闆簽訂勞動合約，也沒有接受培訓。

豈料他上班第6天就發生意外。陳男說，事發當天他因檢測儀器被沙粒卡住，無法正常運作，於是向公司報告。維修師傅在電話中指示要他拔掉儀器管子檢查，但因對儀器不熟悉，他在操作過程中，竟不慎誤觸輻射源。

事發後他右手嚴重受傷，持續腐爛、萎縮；左手也出現腐爛和疼痛。公司雖然承諾支付醫療費用，但要求他放棄維權，遭到陳男拒絕。

身體輻射指標是正常人10倍

醫生告訴陳男，他身體的輻射指標是正常人的10倍。陳男稱，住院期間，他做了大大小小十幾次手術，植皮無法存活，被病痛折磨導致精神恍惚，出現抑鬱傾向。

近日陳男拍攝影片證實，將進行截肢手術，手術安排在下月初進行。 男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（網路圖片）

男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（網路圖片）

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文章授權轉載自《香港01》