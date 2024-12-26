大陸南京航空烈士館擅改二戰軍機塗裝 青天白日變紅星

中國南京抗日航空烈士紀念館內，原本展示一架二戰時期中華民國空軍I-16戰機，機身有青天白日的塗裝，但最近被發現已改為紅星塗裝。一些網友批評「太扯了」，認為無論如何應當要尊重歷史。

中國社群平台微博認證為軍事資訊博主的「金陵上空的鷹」23日發文，指南京抗日航空烈士紀念館將抗戰時期的中國空軍伊16（I-16）戰機模型塗裝改成了蘇聯空軍的紅星塗裝，並附上改造前後兩張照片對比。

這則貼文說，在抗戰期間，無論是中國空軍還是蘇聯援華飛行隊駕駛的I-16戰機，都是標準的中國空軍塗裝，從未有過蘇聯空軍的任何標識。「抗日航空烈士館作為專業介紹空軍抗日航空英烈的展館，犯這種低級錯誤很不應該」。

網友「馬觀察家」致電南京航空抗日烈士紀念館，證實了此事，館方人員還稱這是前蘇聯抗戰時期援華飛機，改塗五角紅星是「恢復原狀」。

對此，一些軍事歷史迷皆嗤之以鼻，援引書籍指出，當時蘇聯低調支援中國戰事，蘇聯志願隊所有飛機均按照中國空軍的塗裝規則包括標誌、徽號、顏色等進行噴塗，這些標誌甚至在抵達中國前就在工廠裡噴好了。

「金陵上空的鷹」還貼出另一架被放在中國航空博物館裡的I-16照片，展示其塗裝就是二戰時中華民國空軍機的模樣，而非紅星塗裝。

對於這次戰機的塗裝篡改，一些網友留言：「太扯了」「這個確實沒必要」「他們太怕了」；也有人指出這是符合當前風氣的「紅色改造」，迎合「政治正確」的做法，但「無論如何應該尊重歷史」。

搜尋網友發布有關南京航空抗日烈士紀念館的短影音可發現，2個月前發布的影片中，該館展出都還是符合歷史的I-16，但1個月前發布的影片，I-16塗裝已經改變。