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交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

尖沙咀碼頭聖誕老人引行人合影後索錢 有人無奈付費批做法不當

香港01／ 撰文：吳綽詩
12月25日耶誕節，在尖沙咀海港城有5至6人裝扮成聖誕老人，與經過行人拍照，其後向他們索取費用。（圖／香港01）
12月25日耶誕節，在尖沙咀海港城有5至6人裝扮成聖誕老人，與經過行人拍照，其後向他們索取費用。（圖／香港01）

耶誕節尖沙咀碼頭一帶人頭洶湧，有網友指近日在尖沙咀碼頭，出現收錢拍照聖誕老人及小丑。在昨（25）日下午海港城，記者發現有5至6人裝扮成聖誕老人，與經過行人拍照，其後向他們索取費用，有人無奈付費，亦有別人不理會離開。其中有市民表示被索取30至50元，因節日避爭吵，隨便付了20元就走，但認為手法不恰當。

沒有說明拍攝要收費 待路人合影後出示小卡要求付費

昨天下午在尖沙咀碼頭、海港城出口，約十個穿不同裝束者停留，5至6個為聖誕老人，另有銅像、小丑等，部分不時招手引行人拍照，有的則站立等待，期間沒有發出聲音，沒有任何標示拍攝要收費。有路人跟他們拍照後，聖誕老人、小丑隨即拿出一張小卡，要求付費，有人拿出數十元，亦有別人不理會離開。

（圖／香港01）
（圖／香港01）

「聖誕老人」表明自己是聾啞人士 家長無奈「給他20元就算」

葉先生與女兒看到「聖誕老人」，走過去與他拍照，拍了6這張照片，其後「聖誕老人」拿出小卡，葉指上面寫著費用30至50元，以及表明自己是聾啞人士。他表示雖然沒有被明顯兜售，但自己以為在港與聖誕老人拍照，一般都是免費。他認為做法不當，但因節日免得爭吵，所以「給他20元就算」。

印度裔市民中招：非常憤怒和不公平

印度裔市民Caur一行6人亦「上當」，他們先後與聖誕老人、銅人拍照，均被索取30至40元，無奈付了錢，感到非常憤怒和不公平，認為價錢太貴，拍照前亦應先告知需付費。

傍晚6時多，有食環署職員短暫停留約15分鐘，惟未見採取任何行動。

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文章授權轉載自《香港01》

碼頭 耶誕節 聖誕老人

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