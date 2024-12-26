麥當勞驚見借錢黨？大叔借錢稱買早餐 港女給20元下秒超傻眼

雖然言道「施比受更為有福」，但遇著「騙喝騙吃」的騙子確實會心有不甘，甚至打擊行善意欲！有港女在網上發文大嘆，指平安夜（ 12月24日）在麥當勞速食店疑似遇到「借錢黨」，當時有1名中年男子手拿零錢向她問道「我差一點點錢才吃到早餐，你能給我？」。樓主不疑有詐就給了對方20元，沒料到該名大叔立即離開餐廳，實在令人傻眼。

大叔取錢後即離開速食店

該女網友在社交平臺Threads發文，指平安夜（12月24日）當天在麥當勞吃早飯時，坐在對面1名年約50至60歲男子手上拿著6元零錢，並問她「我差一點點錢才吃到早餐，你能給我？」。樓主沒有多想就給了他20元，惟對方取得鈔票後，「他沒買到早餐就走了」，樓主呆在當場，只好自我安慰道「算了，$20……希望我幫到他」。

網友教一招解決 勸勿助長行乞風氣

貼文引起網上熱議，不少網友都認為該名討錢大叔「明擺著騙錢」，「才6元怎麼差一點點」、「$26麥記早餐買到什麼」，又提議如再遇類似情況，直接幫對方買餐較好，「可以請他吃，但不要讓現金」、「用手機經信用卡付錢幫他下單」。有網友更認為施捨金錢給他人或會助長行乞風氣，「你賺了辛苦錢就讓他們不勞而獲地騙走。騙回來的錢還多過去打工。千萬不要助長這些人，有手有腳為什麼不找工作？」。

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文章授權轉載自《香港01》