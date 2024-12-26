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福建將首辦「統戰文化周」 福州中山紀念堂開幕

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
福建統戰文化周將於29日在福州中山紀念堂舉辦。（圖／取自中新網）
福建統戰文化周將於29日在福州中山紀念堂舉辦。（圖／取自中新網）

近期大陸「統戰」議題受到討論，據大陸官媒報導，作為大陸重要的統戰工作大省，福建將首辦「福建統戰文化周」，於29日在福州中山紀念堂拉開序幕，主題為「以文化人潤同心 奮勇爭先譜新篇」，齊聚中共八大民主黨派，包含台青就業創業分享、華僑交流、保生大帝文化節等活動。

據大陸官媒中新社，「以文化人潤同心 奮勇爭先譜新篇」是本次「福建統戰文化周」的主題，這是福建首次舉辦統戰文化周活動。

報導稱，福建是重要的統戰工作大省，八個民主黨派齊全，各民族融合，五大宗教俱全，民營經濟活躍，新的社會階層蓬勃發展，港澳台僑鄉親眾多。

本次文化周，福建將透過各級單位，向機關幹部、統戰成員和社會大眾，展開統戰職能、作用、文化宣介，陸續舉辦「同心．聚」「同心．展」「同心．韻」「同心．論」「同心．會」「同心．賽」等六大板塊主會場活動，和各設區市分會場30多場活動。

據福建省統戰部公眾號發文，除了29日上午，在福州舉辦福建統戰文化周開幕式暨同心圓公園開園儀式，還將舉辦統戰理論研究會座談，在廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德、平潭綜合實驗區等地分會場舉辦各類活動，涉及台青就業創業分享、華僑交流、保生大帝文化節，探源南島語族歷史等。

福建 統戰

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