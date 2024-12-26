快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

婚禮前一天駁回女員工婚假！公司稱「有權拒請假」記曠職開除

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子婚禮前一天被公司駁回婚假。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子婚禮前一天被公司駁回婚假。示意圖／ingimage

法律上有保障勞工可以申請婚假，但中國大陸一名女子向公司請婚假一直被拖延，直到婚禮前一天竟然被駁回婚假申請，公司甚至藉故開除她，女子提告後獲得賠償。

根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，北京一名年資1年的女員工去年11月要結婚，11月8日舉辦婚禮，11月10日再領取結婚證。她10月時便向公司申請3天婚假、1天事假，請假區間為11月7日至11月10日，甚至提前和主管討論請假事宜，卻都沒得到正面回應。

一直到婚期將近，公司都沒通過女子的請假申請，她只能先回老家。然而11月7日下午，公司以女子未提供結婚證影本為由，駁回她的請假申請。女子11月8日舉行婚禮後，向公司補上婚禮現場照片也不被認可，還記她曠職4天，以此開除她，並表示11月是公司的特殊時期，公司有權拒絕女子休婚假。

女子憤而提告，法院認為女子已提前與主管多次溝通，公司卻在假期當天駁回，不符常理，判定公司開除女子的行為違法，需賠償人民幣3萬6750元（約新台幣16萬元）。

婚禮 結婚 請事假

延伸閱讀

新人剛入職秒炸喜帖給同事 網友曝：這是一條龍計畫

「再婚可生3孩」重慶催生短信惹議 網吐槽沒配套怎養娃

25省延長婚假挽救婚育 山西30天最多、山東規畫18天

桃園人事處傳職員產後遭霸凌 市府駁斥：皆依規定協助

相關新聞

婚禮前一天駁回女員工婚假！公司稱「有權拒請假」記曠職開除

結婚是喜事，法律上也保障勞工可以申請婚假，但中國大陸一名女子向公司請婚假一直被拖延，直到婚禮前一天竟然被駁回婚假申請，公司甚至藉故開除她，女子提告後獲得賠償。

福建將首辦「統戰文化周」 福州中山紀念堂開幕

近期大陸「統戰」議題受到討論，據大陸官媒報導，作為大陸重要的統戰工作大省，福建將首辦「福建統戰文化周」，於29日在福州中...

中平安夜票房13年最低 砸1億「下一站愛情」僅121元

觀影票務平台貓眼昨發布數據顯示，中國聖誕平安夜票房收入暴跌到至少13年來最低點，僅有3840萬元人民幣（約526萬美元）...

卸責？廣東1中學逼學生簽「自殺無關學校」 被群嘲後收回

中國官僚主義、形式主義再添笑談。廣東一所中學23日要求所有學生簽署承諾書，承諾如果自殘、自殺均與學校無關，本人及家長不會...

一簽多行帶旺 深圳客1周2次遊港愛購物 工展銷情增2成

今年是中央政府12月1日恢復深圳市居民赴港「一簽多行」個人遊簽註後的首個聖誕節，全港多區包括主題樂園、博物館、商業區、山...

2500隻熊貓雕塑戴聖誕帽 深台遊客朝聖湧中山公園

今年聖誕節，香港「無處不熊貓」。全港最大型的熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」25日及26日迎來「四圍走」的最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。