婚禮前一天駁回女員工婚假！公司稱「有權拒請假」記曠職開除

法律上有保障勞工可以申請婚假，但中國大陸一名女子向公司請婚假一直被拖延，直到婚禮前一天竟然被駁回婚假申請，公司甚至藉故開除她，女子提告後獲得賠償。

根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，北京一名年資1年的女員工去年11月要結婚，11月8日舉辦婚禮，11月10日再領取結婚證。她10月時便向公司申請3天婚假、1天事假，請假區間為11月7日至11月10日，甚至提前和主管討論請假事宜，卻都沒得到正面回應。

一直到婚期將近，公司都沒通過女子的請假申請，她只能先回老家。然而11月7日下午，公司以女子未提供結婚證影本為由，駁回她的請假申請。女子11月8日舉行婚禮後，向公司補上婚禮現場照片也不被認可，還記她曠職4天，以此開除她，並表示11月是公司的特殊時期，公司有權拒絕女子休婚假。

女子憤而提告，法院認為女子已提前與主管多次溝通，公司卻在假期當天駁回，不符常理，判定公司開除女子的行為違法，需賠償人民幣3萬6750元（約新台幣16萬元）。