廣州珠海、越秀區跨年夜 公共場所無大型群聚活動
據廣州珠海及越秀區官方發布，公共場所在跨年夜都沒有組織大型群聚性活動，並指公安部門將視情況對相關場所採取治安管控措施及臨時交通管控措施。
廣東珠海體育中心在今年11月11日發生汽車無差別撞人事件，導致35人死亡、43人重傷，當時珠海市公安局在通報中以「重大惡性案件」形容此案。
據「廣州珠海發布」微信公眾號24日通報，24日晚、25日及跨年夜，廣州塔、琶醍、太古倉等公共場所沒有組織任何形式的大型群聚性活動。公安部門屆時將視情況對以上場所採取治安管控措施及臨時交通管控措施，提醒市民留意官方發布，提前做好出行規劃。
通報並表示，節日期間，需前往以上場所遊覽的市民，需盡量錯峰出行並選擇乘坐公共交通工具前往。市民不能攜帶氫氣球等易燃易爆物品進入以上場所，任何未經許可的無人機及氫氣球、天燈等飛行物均禁止使用。
據「廣州越秀發布」微信公眾號於24日通報，24日晚、25日及跨年夜，北京路步行街公共場所沒有組織任何形式的大型群聚性活動，同樣表示公安部門屆時將視情況對相關場所採取治安管控措施及臨時交通管控措施，及不可攜帶氫氣球等易燃易爆物品進入以上場所等。
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