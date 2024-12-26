港醫院擬推無人機送藥

香港當局也要發展「低空經濟」，第一個動作是在公立醫院系統，擬用無人機在院內派送文件，在院外送藥到鄉郊。對此無人機業界建議在人少的地方做試點，社區組織則希望考慮長者對收費的負擔能力。

香港政府今年提出要發展「低空經濟」，即一千公尺以下空域進行的低空經濟活動，重點是推動無人機及電動垂直起降飛行器。經營快遞配送的順豐、經營飲食外賣的美團等都有不同構想，但未想到是醫院系統想走在前面。

最新消息說，多間公立醫院近期與不同機構探討，用無人機送藥到西貢及北區等鄉郊地區，以及醫院內送遞文件。香港醫院管理局說，會與不同政府部門和持分者緊密溝通，探討低空經濟在醫療服務的應用範疇，包括無人機運送物資的可行性。醫管局正研究利用無人機運送藥物到偏遠地區，及在醫院內部派送物資。

有無人機業界人士認為可以在少人的地方試行。香港無人機總會主席楊景賞說，選擇偏遠地方或高地試行有利無人機接收訊號和穩定操作，又指電離層閃爍現象對無人機運送藥物影響不大，因運送過程不會有多部無人機聚集，不過要有空管中心監測無人機航道。

他認為，香港有條件發展無人機送藥，建議引入大陸系統，並先在偏遠及遠離人群的地區作試點。