深圳機場旅客今年破6千萬人次

深圳寶安國際機場24日通報，截至12月23日，深圳機場今年旅客吞吐量突破6000萬人次。

新華社報導，據深圳機場集團相關負責人介紹，今年以來，深圳機場持續織密大陸國內外航線網絡，促進人流、物流、信息流加速流通，單日客流量、單日航班量、單月客流量等各項指標接連創下新高。機場繁忙度升級，既是機場綜合發展實力和競爭力提升的體現，也映射出深圳城市活力的提升、對外開放的擴大以及城市經濟穩中向好的發展態勢。

大陸國內航線方面，深圳機場搶抓深中通道開通機遇，在中山、江門啟用兩座航空港，開通深中、深江兩條機場快線，為粵港澳大灣區協同發展提供新支撐；針對大陸國內公務和商務市場推出13條「深快線」，一年來累計運送旅客超過3300萬人次，為深圳與京津冀、長三角、成渝等國內主要城市群之間搭建了快速空中通道。

國際航線方面，2024年，深圳機場相繼新開、恢復了至墨西哥城、開羅、維也納、布達佩斯、利雅得、馬德里等12條國際客運航線，加密了10條國際客運航線，國際及地區客運航線通航點超過45個，航線網絡覆蓋全球五大洲的31個國家和地區，每周進出境客運航班超過800班次。在深圳機場今年超過6000萬人次的旅客量中，國際及地區旅客量超過了500萬人次。