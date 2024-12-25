不搞西方節日！陸老闆怒下令拆耶誕裝飾影片瘋傳：《長津湖》看過嗎？

近日一段監視器影片在大陸網絡流傳，顯示在聖誕節前夕，遼寧瀋陽一名老闆進店視察，義正詞嚴地表示聖誕節是西方的節日，「跟我們一點關係都沒有」，當場要求員工撤掉聖誕裝飾。陸媒報導更指，該老闆要求全體員工觀看《長津湖》電影。

監視器影片的拍攝時間是本年12月22日，內容顯示有一名老闆到一家提供醫療服務的店裡視察，指手劃腳地教訓員工。

這位老闆稱，「這聖誕節跟我們沒有關係」，「這種東西（指聖誕裝飾）跟我們一點關係都沒有」，「跟你們領導說把它撤了」。

這位老闆又反問員工，「長津湖戰役你們看過嗎？12月24號，咱們中國人民志願軍在50年一遇的這種極寒天氣情況下，跟美國人打仗，我們打了一場勝仗。」

這位老闆說：「這是50年一遇極寒天氣，我們這邊人穿的啥衣服？穿的薄衣服。美國人圍著火爐吃烤雞。」

「西方節日我們一概不搞」

在影片中，這位老闆強調，「聖誕節平安夜保的是誰平安？沒有那些人（指中國人民志願軍）就沒有我們現在的平安，就沒有我們現在的幸福和平。」

老闆強調，聖誕節是外國人的節日，「西方節日我們一概不搞」，我們靠中國人民志願軍保護我們的幸福平安。

當老闆要求「現在就撤，以後咱家這邊不要有聖誕節」時，可見在場兩名員工立即動手把聖誕裝飾拆除。老闆最後更提議，在12月24日當天可以給軍人一些福利。

老闆到一家提供醫療服務的店裡視察，指手劃腳地教訓員工。（圖／截自網上流傳影片）

根據資料，1950年發生的長津湖戰役是中國參與韓戰進行「抗美援朝」第2場戰役東線部份，也是雙方死傷最慘重的一場戰役。此戰令聯合國軍撤退至三八線以南，中朝聯軍收復包括咸鏡道在內的朝鮮半島東北部所有區域。

2021年上映的電影《長津湖》即改編自該戰役，上映後大受歡迎，成為中國電影票房最高的電影。

中國外交部去年在聖誕節前夕首次稱：「12月24日不是『平安夜』，是長津湖戰役勝利73周年的日子！」

本年12月24日，包括新華社、《中國青年報》等官媒也發表文章或影片，強調「12月24日不是平安夜，是長津湖戰役勝利74周年紀念日」。

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文章授權轉載自《香港01》