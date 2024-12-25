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在陸台生靠三管道升學！2019年起學測可申請兩邊大學「吸引力大增」

中央社／ 上海25日電
中國2019年祭出學測申請的優惠政策，使近年上海台商子女學校的中學生人數大增。中央社
中國2019年祭出學測申請的優惠政策，使近年上海台商子女學校的中學生人數大增。中央社

中國為吸引台灣學生，2019年祭出學測申請的優惠政策，使近年上海台商子女學校的中學生人數大增。因應陸方政策，家長盼台灣學校也能給中國大陸3所台商學校的學生一些優惠，吸引人才回台就讀。

中國當局2019年降低透過學測申請中國大陸大學的標準，只要國英數任一科達到均標，就可以申請中國多所211大學（指中國排名較前的大學）。

上海台商子女學校校長陳俊男表示，受此優惠政策影響，近年中學部就讀人數大增，之前高一一屆大約招收80至100人，現在高一高二都是滿班180人，高三也有172人。

在陸台灣學生主要升學管道有三，一是就讀本地學校與中國學生競爭，參加中國大陸的大學入學考試；二是參加港澳台聯考，不過近年人數大增，競爭更加激烈；三就是參加學測，學測既可以申請台灣的大學，又能以優惠政策申請中國的大學，選擇更加多元，因此近年學測對在陸台生吸引力大增。

如原本就讀大陸本地學校、高一才轉到上海台商子女學校就讀的陳同學表示，會轉過來主要是因為「在這邊可能有更多元的方式考上大學，學測方面也會比較有優勢」。

陳俊男指出，近年開放透過學測申請的大陸學校越來越多，至今年已經有400多所，科系也更多元。且有些學校又對台生開出更加優惠的政策，以廈門大學為例，只要能通過第一關門檻，第二關面試幾乎會全部錄取。

上海台商子女學校高中部國文老師林玄之表示，優惠政策對於中上程度的學生來講非常有利，尤其是各科表現較平均的學生，「可以選擇到比他程度可能更好一點點的985或211學校。」但若各科表現落差較大的學生，可以透過個人申請或特殊選才等入學管道，就會傾向回台灣。

上海台商子女學校家長會長張宜敬表示，透過優惠政策，若學測4科都有頂標，就具有北京大學、北京清華大學、上海交通大學、復旦大學等第一梯隊學校的申請資格。

而北大、清大的QS世界大學排名比台灣的大學更前面，也成為未來有留學計畫的台生的選擇。如張宜敬兒子同時錄取北京大學跟政治大學，最後因好奇北京大學讀書風氣、看中學習資源與國際排名，認為有利於未來申請外國研究所，因此選擇北京大學就讀。

張宜敬也呼籲，因應中國提供台灣學生優惠入學政策，希望台灣的教育部與各大學能提供在大陸的3所台商學校學生較優惠的入學方式。她指出，在陸台校引進台灣教材不易，相較於台灣的學生還是有一點劣勢，希望台灣能夠吸引優秀的學子回台讀書，讓他們將來能貢獻一份自己的心力。

台商 學測 留學生

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