快訊

恭喜！趙正平喜迎耶誕寶寶 兒子萌照曝光

北市跨年晚會舞台搭建出意外 工人從20米高鷹架墜落死亡

陳其邁抗議財劃法一石二鳥 打擊柯志恩還能鞏基本盤

聽新聞
0:00 / 0:00

為救萎縮人口！大陸從婚戀課程到催生電話 加強說服年輕人成家

中央社／ 北京25日綜合外電報導
中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的催生電話，大學則被要求提供「婚戀課程」。情侶示意圖。圖／AI生成
中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的催生電話，大學則被要求提供「婚戀課程」。情侶示意圖。圖／AI生成

中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的催生電話，大學則被要求提供「婚戀課程」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著死亡數超過出生數，中國人口正在萎縮，這帶給地方政府莫大壓力，應對愈漸黯淡的人口前景。

北京矢言提供父母補助與更大幅減稅，以降低養育成本。中國國務院今年10月表示，做為應對不景氣經濟的更廣泛振興規畫一環，正在草擬一項打造「生育友好型社會」的計畫，至於計畫細節則仍在討論中。

同時，根據多位接受金融時報採訪的人士及社群媒體貼文，中國各地都有20至30歲出頭的已婚女性接到地方官員電話，詢問她們的生育計畫。

在部分案例中，致電者要求女性去做孕前檢查；還有致電者更直接，向生育一胎以上的女性提供補助。

一位不願具名的浙江居民談到，官員向有二胎的當地女性提供10萬元人民幣（約新台幣45萬元）補助。她說：「沒有明確政策，但如果你要求，村裡會想辦法幫你拿到補助。」生育補助金額目前是由地方政府根據自身財政狀況決定。

媒體也加強宣傳並頌揚生育的好處。近幾個月，國營的「人民日報」和「生命時報」致力宣揚生育有益母體健康，甚至能防癌及治療某些疾病的科學看法。

今年12月，中國國家衛生健康委員會旗下官方刊物呼籲大學設置「婚戀教育課程」，鼓勵學生建立交往關係。這篇文章提議，課程可透過理論講解和案例分析，「系統傳授婚戀知識」。

然而，政府為提高生育率推出的官方措施是否能說服年輕人成家，專家持懷疑態度，尤其失業率高漲及經濟成長放緩限制了消費支出。

美國加州大學爾灣分校（UCI）中國人口專家王豐指出，中國官員正訴諸「利用行政權達成人口目標」的相同手段，這在一胎化政策時期尤為明顯，這項政策自1980年起實施長達35年，限制每對夫妻只能有一名子女。

王豐提到，儘管北京當時成功限制每對夫妻只能生一胎，如今欲以行政權去達成相反結果卻更為困難，「新瓶裝舊酒不會有效，因為晚婚及低生育的根本原因截然不同」。

一胎化 中國人口 北京 單身 生育補助 結婚

延伸閱讀

將對陸推10年期旅遊簽證！日外相訪北京曝細節：預計明年春季起實施

阿根廷貧困人口攀升 數千民眾參加首都街頭耶誕晚餐

兩岸青年相聚北京 冬至夜歡唱

北京強化電競產業 推賽事經濟

相關新聞

冰「血」大世界？哈爾濱冰雕多處驚現「血印」 疑遊客舔冰受傷

前總統馬英九日前訪問黑龍江哈爾濱，對當地冰雪大世界中冰雕作品讚不絕口。不過不少外地遊客忍不住想「嚐鮮」，因此發現冰雕上留...

為救萎縮人口！大陸從婚戀課程到催生電話 加強說服年輕人成家

中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的...

已婚女副校長「榨乾鮮肉學生」煽情叫爸爸 分手後誣告性侵遭停職

湖南省一名女副校長婚內出軌小自己十多歲的前學生，期間榨乾了他的財力與體力，最後為逃避債務誣告他性侵，以致男學生不忍上網舉報，目前該名女副校長已遭停職，接受紀委部門調查。

陸「人類間質肺炎病毒」大流行！兒童染病激增 醫：沒疫苗也沒特效藥

秋冬是呼吸道疾病流行期，中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎...

被遊客投餵到不怕車 可可西里「網紅狼」被卡車撞死

多名網友23日在社交平台發帖表示，疑似因被遊客投餵食物而變得膘肥體壯的「可可西里網紅狼初代目」被一輛大貨車不慎壓死。有網...

馬英九赴四川「三蘇祠」 盛讚蘇東坡為官清廉一介不取

前總統馬英九第三度訪陸行程，在24日參訪四川省眉山「三蘇祠」博物館，馬英九對於蘇東坡母親教導為官清廉，一介不取，表示這與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。