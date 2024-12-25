冰「血」大世界？哈爾濱冰雕多處驚現「血印」 疑遊客舔冰受傷

前總統馬英九日前訪問黑龍江哈爾濱，對當地冰雪大世界中冰雕作品讚不絕口。不過不少外地遊客忍不住想「嚐鮮」，因此發現冰雕上留有多處血印，推估是舔冰導致舌頭被黏住，硬拉後受傷。

此外哈爾濱冰雪大世界21 日開園，門票銷售異常火爆，開園首日門票及近一周內的成人票均已賣光。然而當地出現「排隊排到懷疑人生」、「黃牛哄抬票價」等亂象。

長江日報集團旗下新聞客戶端「九派新聞報導」，大陸網路近日流傳多段影片，在透明冰雕上留有多處鮮血紅印，還有頭髮被粘在冰上。一名拍攝者邊拍邊說：「全是血，全是嘴唇印，這都舌頭冒的血」。還有人表示一開始以為冰雕被畫口紅印，走近一看大吃一驚「都是血」。

實際檢視這些影片，有一段是今年1月發布的舊影片。哈爾濱市第一醫院急診一名工作人員於23日表示，一般都是外地人嘗試舔冰，本地人很少會舔，如果真被冰粘住不要硬拉，可以嘗試用礦泉水慢慢澆冰融化，若出現流血、疼痛等情況，應及時就醫。

藍鯨新聞報導，根據「哈爾濱冰雪大世界」官方售票平台顯示，一張標準成人票官方票價為人民幣328元（約新台幣1470元），一張官方暢享票為人民幣800元（約新台幣3587元），臻享雙人票人民幣3988元（約新台幣17882元）。暢享票和臻享票能享受秒進園，快速通道服務。

開園第4天，如今購買這幾類票都很方便，只需在官方平台直接購買即可。但先前官方未開放暢享票購買管道，部分黃牛已經開始售賣該票種，價格大多在人民幣1,500到1,600元（約新台幣6726至7174元），大約是官方原價的一倍。而最貴的臻享票普遍加價人民幣1500到2500元（約新台幣6726至11210元）以上。

雪花摩天輪和超級冰滑梯依舊是園區熱門項目。據封面新聞報導，有遊客表示，買了通票入園後一般需要排隊，有「黃牛」會在超級冰滑梯和摩天輪兩個專案隊伍前徘徊，問遊客是否需要加價走免排隊通道。超級冰滑梯加價人民幣800元，摩天輪加價人民幣200元（約新台幣896元）。

遊客張林吐槽，自己排摩天輪這一專案是從下午5時排到晚上7時過，並且這還算排隊時長較短的專案。「有其他遊客跟我說，他們從上午11時半排到晚上8時半，9個小時，就為了玩兒超級冰滑梯。」

另據時代周報報導，有遊客表示，園區工作人員在上午11時左右的時候已經告知，預計冰滑梯專案排隊時間要45小時起步。另有一名遊客稱，在12時20分左右入園，花了十幾分鐘才找到排隊的地方，但排了兩個小時還看不到隊伍盡頭，最終放棄遊玩冰滑梯。